Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mazda 6 (4e Generation)

Essai

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

4  

4. Mazda 6e 78 kWh : les notes

 

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

La Mazda 6e 78 kWh (258 ch, à partir de 43 900 €) s’évalue dans la catégorie des berlines familiales électriques à batterie d’environ 80 kWh, qui comprend notamment :

-BMW i4 eDrive40 (340 ch, 81,3 kWh, à partir de 64 250 €)

-Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion (à partir de 44 733 €)

-Volkswagen ID.7 Pro (77 kWh, à partir de 59 290 €)

Mazda 6e 258 ch 78 kWh Takumi Plus
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Pratique
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Sécurité
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
  • 6.8
 
Autonomie
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
  • 5.67
 
Note globale : 13,1 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (12)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Mazda 6 (4e Generation)

Mazda 6 (4e Generation)

SPONSORISE

Essais Mazda 6 (4e Generation)

Voir tous les essais Mazda 6 (4e Generation)

Guides d'achat Grande Berline

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Mazda 6 (4e Generation)

Voir toute l'actu Mazda 6 (4e Generation)