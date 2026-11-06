Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

La Mazda 6e 78 kWh (258 ch, à partir de 43 900 €) s’évalue dans la catégorie des berlines familiales électriques à batterie d’environ 80 kWh, qui comprend notamment :

-BMW i4 eDrive40 (340 ch, 81,3 kWh, à partir de 64 250 €)

-Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion (à partir de 44 733 €)

-Volkswagen ID.7 Pro (77 kWh, à partir de 59 290 €)