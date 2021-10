Mazda : bientôt la retraite pour le CX-3

Le niveau des livraisons de CX-3 en 2020 avait été étonnamment faible : à peine 127 exemplaires. Le constructeur préparait en effet l'arrivée de la mise à jour sur son crossover, qui touchait pourtant déjà du bout du capot la retraite. Laquelle est aujourd'hui confirmée par le département des relations presse de Mazda en Pologne, qui annonce que les derniers exemplaires seront produits en décembre.

2022 sera un tournant pour Mazda qui mettra plus que jamais l'accent sur le SUV. La suite du CX-3 n'est pas totalement connue, mais on sait déjà que le constructeur nippon prévoit de lancer deux nouveaux modèles, les CX-60 et CX-70 en Europe. Deux grands SUV qui viendront aux côtés des CX-5 et CX-30 dans un catalogue qui s'annonce ainsi chargé dans le segment, et potentiellement compliqué à décortiquer.

Lancé en 2015 en France, le CX-3 a toujours eu du mal à rivaliser avec les stars du segment, la faute, en partie, à une habitabilité très juste et un volume de coffre léger. Le CX-3 ne semble aujourd'hui plus dans les plans de la marque qui vise apparemment les segments supérieurs, en partant du CX-30. Le MX-30, quant à lui, aura bientôt droit à une version hybride rechargeable dotée d'un moteur rotatif.