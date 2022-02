Mazda CX-5 restylé : retrouvez-nous demain pour les premières images de l'essai

Le CX-5 de seconde génération, lancé en 2017, a attendu cette année pour bénéficier d'un restylage.

Et ce dernier est particulièrement discret, il faudra toute l'attention de l'observateur pour distinguer les différences subtiles, à la fois esthétiquement et techniquement.

Calandre, feux avant et arrière, boucliers sont revus, mais dans le détail, il faudra donc mettre les deux autos côte à côte pour réellement distinguer que la calandre a un effet 3D plus prononcé et que ses ailes chromées sont plus courtes, que les optiques ont été revues et adoptent des LED adaptatives, et que le bas du bouclier est différent.

À l’intérieur, l'apparition de la recharge par induction, d'un écran plus grand, d'un sélecteur de mode de conduite sur la version 4x4 ne sauteront pas non plus aux yeux.

Enfin techniquement, la qualité de filtration des suspensions et le niveau de bruit ont été améliorés. Tout comme le volume de coffre.

Les prix, déjà connus, débutent à 32 200 € pour le moteur essence 165 ch en 4x2 et finition Elegance.

Nous vous invitons donc demain pour découvrir les premières images de l'essai de cette nouveauté, qui se déroulera en Espagne, dans la région de Sitges.