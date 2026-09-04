Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Techniquement, le CX-6e reste modeste, tant en matière d’autonomie (484 km en cycle mixte d’homologation) que de performances (258 ch). Mais le principal défaut de la frangine 6 « Grande Autonomie », à savoir la puissance de charge en courant continu limitée à 90 kW, est corrigé grâce à une nouvelle batterie LFP à la capacité proche, précisément 78 kWh, mais qui accepte jusqu’à 200 kW. Pas de quoi révolutionner les pauses ravitaillement, mais le 10 à 80 % est annoncé satisfaisant avec 24 minutes.

En attendant de pouvoir vérifier cette valeur, les premiers tours de roue au volant du Sino-Japonais se déroulent en douceur, sauf sur les bosses (y compris les plus petites) où l’amortissement se montre ferme, la monte pneumatique en 255/40 R21 ici n’arrangeant rien. De quoi espérer en contrepartie un comportement dynamique digne de la marque ? Hélas non. Le roulis est bien maîtrisé mais la direction se montre légère et avare en sensations, et surtout les 2,2 tonnes de l’engin en ordre de marche ne facilitent pas le travail du train avant, qui peine à réagir et à trouver du grip, surtout dans les passages serrés.

Une masse qui, en outre, complique aussi la tâche des 258 ch du moteur arrière. N’attendez donc pas des performances de GTI ou simplement d’une légère (ou pas trop lourde) Tesla Model Y : avec cette monte pneumatique, le 0 à 100 km/h est réalisé en 8s1 (soit à peine plus vite qu’une Volkswagen Golf 1.5 eTSI de 150 ch)… Il faut dire que le couple est curieusement bas, avec seulement 290 Nm annoncés, contre plus de 400 Nm pour l’Américaine. Au moins, cette modeste valeur préservera-t-elle, du moins on l’espère, la motricité sur le mouillé de cette pure propulsion, la transmission intégrale n’étant pas au programme.

Et la consommation dans tout cela ? Pas trop élevée selon nos mesures. Pour sûr, on n’atteint pas les records de la Tesla, mais le CX-6e fait, a priori, mieux qu’un Peugeot e-5008 puisque nous relevons seulement 14,5 kWh/100 km en ville et sur route. Certes, l’appétit grimpe significativement sur autoroute mais sans exagération avec 20,5 kWh/100 km relevés à 130 km/h. De quoi assurer environ 340 km avant de ravitailler, ou 270 km avec 80 % de batterie. Des capacités dans la moyenne donc, qui s’ajoutent à des prestations globales en demi-teinte.