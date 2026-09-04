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Mazda Cx-6e

Essai

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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6. Mazda CX-6e - La fiche technique

 

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Les chiffres clés

Mazda Cx-6e 258 TAKUMI PLUS 78 KWH BVA
Généralités  
Finition TAKUMI PLUS
Date de commercialisation 09/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 4,85 m
Largeur sans rétros 1,93 m
Hauteur 1,62 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 363 L
Volume de coffre maxi 1 434 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 205 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 290 Nm
Puissance moteur 258 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 468 km
Capacité batterie 78 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 185 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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