Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

La concurrence : plutôt chinoise…

Ne confondons pas les modèles compacts et les familiaux. Avec ses 4,85 m de long, le CX-6 ne concurrence pas les Renault Scénic et Peugeot e3008 mais la gamme supérieure, Peugeot e5008 et Tesla Model Y en tête. Contrairement à ces derniers, le Mazda n’a pas droit au maxi coups de pouce de 3 500 €… Comme ses concurrents asiatiques, et notamment chinois, au premier rang desquels le BYD Sealion 7, le Xpeng G6 (et sa recharge éclair), ou encore le MGS6, globalement au même prix.

À retenir : une alternative sexy et correcte… pour amateurs d’écrans !

Si le CX-6e est joliment présenté, sérieusement fabriqué et richement équipé, l’ergonomie complexe de son grand écran côté passager risque d’en rebuter plus d’un, de même que ses rétroviseurs caméras, peu pratiques, de ce haut de gamme. Et si vous attendiez un comportement enjoué typiquement Mazda, le poids élevé vient quelque peu gâcher la fête tant en matière de performances que d’agilité en virage alors que l’amortissement se montre ferme. Enfin si l’habitacle est spacieux, le coffre déçoit compte tenu de la vocation familiale de l’engin.

Caradisiac a aimé

Présentation

Fabrication sérieuse

Consommation

Équipement

Habitabilité

Caradisiac n’a pas aimé

Écran envahissant et anti-ergonomique

Confort ferme

Performances

Lourdeur

Coffre