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Mazda Cx-6e

Essai

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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3. Mazda CX-6e - L’équipement : plutôt généreux…

 

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Le Mazda CX-6e est richement doté dès la finition d’entrée de gamme Takumi avec notamment le toit vitré, la clim trizone, un système audio 23 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, les caméras 360°, l’éclairage d’ambiance, les vitres arrière surteintées, la grande (mais décriée) tablette les sièges avant chauffants et ventilés, des jantes alliage 19'' ainsi que le hayon mains-libres, entre autres.

Affiché 3 000 € plus cher, notre haut de haut de gamme Takumi Plus ajoute notamment une élégante sellerie biton, des sièges électriques à mémoire, une banquette arrière ventilée et les fameux rétros caméras que l’on préférerait relégués au rang d’options.

Pourquoi les rétroviseurs caméras sont une mauvaise idée…

Quelle que soit la marque, les rétroviseurs caméras apparaissent bien moins pratiques que les bons vieux miroirs, et pour cause : ils diffusent une image en 2D qui ne permet pas, en toute logique, de jauger les distances. Et le système Mazda est d’autant plus dérangeant qu’il se plaît à zoomer (et dezoomer) quand on actionne les clignotants. Par ailleurs, rien ne sert de pencher la tête d’un côté ou de l’autre pour élargir le champ de vision et contrôler les angles morts. Un choix technique contestable, d'autant plus regrettable qu'il est imposé sur cette finition haute.

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

 

 

 

Equipements et options

Version : 258 TAKUMI PLUS 78 KWH BVA

Equipements de sécurité

  • Feux et essuie-glaces automatiques

  • ABS

  • Feux AR à LED

  • Feux de jour à LED

  • Gestion automatique des feux de route (HBC)

  • Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

  • Aide au démarrage en côte (HLA)

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Fixation ISOFIX (2 à l&#039;AR et 1 à l&#039;AV sur le siège passager)

  • 9 airbags

Equipements de confort

  • Haut -parleurs intégrés aux appuie-têtes AV avec connexion Bluetooth séparée

  • Système audio Mazda 23 haut-parleurs

  • Sièges AR chauffants

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Verrouillage centralisé

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Système de navigation avec planificateur de recharge

  • Volant chauffant

  • Sièges AV ventilés

  • Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)

  • Siège passager réglable électriquement 4 voies

  • Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec fonction Stop&amp;Go

  • Pompe à chaleur (climatisation et préchauffage de la batterie)

  • Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie:réglables électriquement, rabattables automatiquement

  • Vitres AR surteintées

  • Siège conducteur réglable électriquement 8 voies

  • Accoudoir central avec porte-gobelets

  • Porte-gobelet à l&#039;AR

  • Fixation ISOFIX (2 à l&#039;AR et 1 à l&#039;AV sur le siège passager)

  • Ecran central avec système d&#039;infodivertissement 26,45&#039;&#039;

  • Navigation avec planificateur de trajet

  • Clé digitale sur smartphone via Bluetooth

  • Ecran multifonctions tactile à l&#039;AR

  • Radio FM / DAB+

  • Sac de rangement pour le câble

  • Rétroviseurs latéraux numériques (avec écran sur les portières)

  • Rétroviseur intérieur numérique (ou standard)

  • Volant bi -ton Maztex (blanc et violet)

  • Vitres AV/AR électriques

Esthétique / Carrosserie

  • Cache bagage dans le coffre

  • Jantes alliage 21&#039;&#039; montées sur des pneus Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/40 R21

  • Sellerie Maztex bi -ton améthyste (blanche et violette)

  • Peinture multi-tons Crystal White Pearl/Black

  • Toit panoramique avec verre teinté et isolation thermique

Autres équipements

  • Eclairage d’ambiance (personalisable avec une palette de 256 couleurs)

  • Contrôle dynamique de stabilité (DSC)

  • Ouverture/fermeture intelligente des portes

  • Frein à main électrique (EPB) avec fonction Autohold

  • Reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en marche AR (RCTA)

  • Hayon électrique

  • Système d&#039;aide au trafic (CTS)

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Aide au freinage intelligent (SBS)

  • Reconnaissance vocale

  • Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS) avec système de maintien de trajectoire (LKA)

  • Eclairage d&#039;accueil Coming Home

  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) avec adaptation intelligente de la

  • Avertisseur de collision AV (FCW)

  • Avertisseur de collision l&#039;AR (RCW)

  • Maintien d&#039;urgence sur la voie (ELK) ) lié au système de surveillance des angles morts (BSM)

  • Système de réduction de collision secondaire (SCR)

  • Système de détection d&#039;un danger à l&#039;ouverture des portes (DOW)

  • Système de contrôle de présence des passagers AR (CDP)

  • Services connectés Mazda via application

  • Haut-parleur extérieur

  • 3 modes de conduite (Normal, Sport, Individuel)

  • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (recharge AC)

  • Boîte automate à fonction continue

  • Coffre AV

  • Calandre AV avec éclairage

  • Eclairage signature AV et AR

  • Pare-soleil électrique

  • Purificateur d&#039;air : filtre PM 2.5

  • Affichage tête haute couleur étendu (ADD) avec toutes les informations

  • Poignées intérieures à commande par bouton

  • Modes intelligents de véhicule (Lavage de voiture, Départ, Détente et Repos)

  • Reconnaissance gestuelle

  • Portes sans cadre avec poignées affleurantes

  • Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en marche AR

  • Caméra 360° avec fonction See-Through View

  • Câble Type 2 Mode 3 (monophasé)

  • Ciel de pavillon tissu noir

  • Garniture intérieure de boîte à gant et console centrale

  • Chargeur DC possible jusqu&#039;à 200 kW

Options disponibles

  • Peinture métallisée Jet Black

     : 

    750 €

  • Peinture multi-tons Aero Grey/Black

     : 

    750 €

  • Peinture multi-tons Airstream Blue/Black

     : 

    750 €

  • Peinture multi-tons Soul Red Crystal/Black

     : 

    1050 €

  • Peinture multi-tons Machine Grey/Black

     : 

    900 €

  • Peinture multi-tons Nightfall Violet/Black

     : 

    900 €

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