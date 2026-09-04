Le Mazda CX-6e est richement doté dès la finition d’entrée de gamme Takumi avec notamment le toit vitré, la clim trizone, un système audio 23 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, les caméras 360°, l’éclairage d’ambiance, les vitres arrière surteintées, la grande (mais décriée) tablette les sièges avant chauffants et ventilés, des jantes alliage 19'' ainsi que le hayon mains-libres, entre autres.

Affiché 3 000 € plus cher, notre haut de haut de gamme Takumi Plus ajoute notamment une élégante sellerie biton, des sièges électriques à mémoire, une banquette arrière ventilée et les fameux rétros caméras que l’on préférerait relégués au rang d’options.

Pourquoi les rétroviseurs caméras sont une mauvaise idée… Quelle que soit la marque, les rétroviseurs caméras apparaissent bien moins pratiques que les bons vieux miroirs, et pour cause : ils diffusent une image en 2D qui ne permet pas, en toute logique, de jauger les distances. Et le système Mazda est d’autant plus dérangeant qu’il se plaît à zoomer (et dezoomer) quand on actionne les clignotants. Par ailleurs, rien ne sert de pencher la tête d’un côté ou de l’autre pour élargir le champ de vision et contrôler les angles morts. Un choix technique contestable, d'autant plus regrettable qu'il est imposé sur cette finition haute.