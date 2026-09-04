3. Mazda CX-6e - L’équipement : plutôt généreux…
Le Mazda CX-6e est richement doté dès la finition d’entrée de gamme Takumi avec notamment le toit vitré, la clim trizone, un système audio 23 haut-parleurs, l’affichage tête-haute, les caméras 360°, l’éclairage d’ambiance, les vitres arrière surteintées, la grande (mais décriée) tablette les sièges avant chauffants et ventilés, des jantes alliage 19'' ainsi que le hayon mains-libres, entre autres.
Affiché 3 000 € plus cher, notre haut de haut de gamme Takumi Plus ajoute notamment une élégante sellerie biton, des sièges électriques à mémoire, une banquette arrière ventilée et les fameux rétros caméras que l’on préférerait relégués au rang d’options.
Pourquoi les rétroviseurs caméras sont une mauvaise idée…
Quelle que soit la marque, les rétroviseurs caméras apparaissent bien moins pratiques que les bons vieux miroirs, et pour cause : ils diffusent une image en 2D qui ne permet pas, en toute logique, de jauger les distances. Et le système Mazda est d’autant plus dérangeant qu’il se plaît à zoomer (et dezoomer) quand on actionne les clignotants. Par ailleurs, rien ne sert de pencher la tête d’un côté ou de l’autre pour élargir le champ de vision et contrôler les angles morts. Un choix technique contestable, d'autant plus regrettable qu'il est imposé sur cette finition haute.
Equipements et options
Version : 258 TAKUMI PLUS 78 KWH BVA
Equipements de sécurité
Feux et essuie-glaces automatiques
ABS
Feux AR à LED
Feux de jour à LED
Gestion automatique des feux de route (HBC)
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Contrôle de la traction (TCS)
Fixation ISOFIX (2 à l'AR et 1 à l'AV sur le siège passager)
9 airbags
Equipements de confort
Haut -parleurs intégrés aux appuie-têtes AV avec connexion Bluetooth séparée
Système audio Mazda 23 haut-parleurs
Sièges AR chauffants
Banquette AR rabattable 60/40
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Verrouillage centralisé
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Climatisation automatique bi-zone
Système de navigation avec planificateur de recharge
Volant chauffant
Sièges AV ventilés
Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)
Siège passager réglable électriquement 4 voies
Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec fonction Stop&Go
Pompe à chaleur (climatisation et préchauffage de la batterie)
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie:réglables électriquement, rabattables automatiquement
Vitres AR surteintées
Siège conducteur réglable électriquement 8 voies
Accoudoir central avec porte-gobelets
Porte-gobelet à l'AR
Fixation ISOFIX (2 à l'AR et 1 à l'AV sur le siège passager)
Ecran central avec système d'infodivertissement 26,45''
Navigation avec planificateur de trajet
Clé digitale sur smartphone via Bluetooth
Ecran multifonctions tactile à l'AR
Radio FM / DAB+
Sac de rangement pour le câble
Rétroviseurs latéraux numériques (avec écran sur les portières)
Rétroviseur intérieur numérique (ou standard)
Volant bi -ton Maztex (blanc et violet)
Vitres AV/AR électriques
Esthétique / Carrosserie
Cache bagage dans le coffre
Jantes alliage 21'' montées sur des pneus Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/40 R21
Sellerie Maztex bi -ton améthyste (blanche et violette)
Peinture multi-tons Crystal White Pearl/Black
Toit panoramique avec verre teinté et isolation thermique
Autres équipements
Eclairage d’ambiance (personalisable avec une palette de 256 couleurs)
Contrôle dynamique de stabilité (DSC)
Ouverture/fermeture intelligente des portes
Frein à main électrique (EPB) avec fonction Autohold
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AR (RCTA)
Hayon électrique
Système d'aide au trafic (CTS)
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Aide au freinage intelligent (SBS)
Reconnaissance vocale
Avertisseur de franchissement de ligne (LDWS) avec système de maintien de trajectoire (LKA)
Eclairage d'accueil Coming Home
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) avec adaptation intelligente de la
Avertisseur de collision AV (FCW)
Avertisseur de collision l'AR (RCW)
Maintien d'urgence sur la voie (ELK) ) lié au système de surveillance des angles morts (BSM)
Système de réduction de collision secondaire (SCR)
Système de détection d'un danger à l'ouverture des portes (DOW)
Système de contrôle de présence des passagers AR (CDP)
Services connectés Mazda via application
Haut-parleur extérieur
3 modes de conduite (Normal, Sport, Individuel)
Chargeur embarqué triphasé 11 kW (recharge AC)
Boîte automate à fonction continue
Coffre AV
Calandre AV avec éclairage
Eclairage signature AV et AR
Pare-soleil électrique
Purificateur d'air : filtre PM 2.5
Affichage tête haute couleur étendu (ADD) avec toutes les informations
Poignées intérieures à commande par bouton
Modes intelligents de véhicule (Lavage de voiture, Départ, Détente et Repos)
Reconnaissance gestuelle
Portes sans cadre avec poignées affleurantes
Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en marche AR
Caméra 360° avec fonction See-Through View
Câble Type 2 Mode 3 (monophasé)
Ciel de pavillon tissu noir
Garniture intérieure de boîte à gant et console centrale
Chargeur DC possible jusqu'à 200 kW
Options disponibles
-
Peinture métallisée Jet Black:
750 €
-
Peinture multi-tons Aero Grey/Black:
750 €
-
Peinture multi-tons Airstream Blue/Black:
750 €
-
Peinture multi-tons Soul Red Crystal/Black:
1050 €
-
Peinture multi-tons Machine Grey/Black:
900 €
-
Peinture multi-tons Nightfall Violet/Black:
900 €
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