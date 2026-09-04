Le Mazda CX-6e (258 ch, à partir de 46 800 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques 4x2 de plus de 200 ch et environ 75 kWh, qui comprend notamment :

-BYD Sealion 7 (313 ch, à partir de 46 990 €)

-MGS6 (244 ch, 44 990 €)

-Peugeot e5008 (210 ch, à partir de 46 690 €)

-XPeng G6 Long Range (à partir de 46 990 €)

-Tesla Model Y Grande Autonomie (à partir de 46 990 €)