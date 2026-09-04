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Mazda Cx-6e

Essai

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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5. Mazda CX-6e - Les notes

 

Mazda CX-6e : un SUV électrique digne d’un Tesla Model Y ?

Le Mazda CX-6e (258 ch, à partir de 46 800 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques 4x2 de plus de 200 ch et environ 75 kWh, qui comprend notamment :

-BYD Sealion 7 (313 ch, à partir de 46 990 €)

-MGS6 (244 ch, 44 990 €)

-Peugeot e5008 (210 ch, à partir de 46 690 €)

-XPeng G6 Long Range (à partir de 46 990 €)

-Tesla Model Y Grande Autonomie (à partir de 46 990 €)

Mazda CX-6e Takumi Plus
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
  • 5.92
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Sécurité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 12,8 /20
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