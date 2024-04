Mazda Lease, une nouvelle offre LLD pour les entreprises

Comment se positionne cette nouvelle entité ?

" L’année dernière, on a fait plus de 10 000 voitures. On a enfin remis la marque à son niveau d’avant COVID. En 2024, on a un objectif de 30 % de vente professionnelle. Au sein de ces 30 %, les modèles Mazda 2 hybride et CX 60 diesel et PHEV vont représenter la moitié de nos ventes LLD. C'est vraiment sur cela qu’on va s'appuyer. On a renforcé la politique commerciale sur ces 2 véhicules pour être encore plus compétitif dès le début du mois d’avril auprès des entreprises. Mazda Lease est un produit qui doit nous permettre de tenir cet objectif. En 2023, on a bénéficié d’un portefeuille de commande très important, ce qui est moins le cas début 2024. Donc pour réaliser la même performance en volume cette année en part de vente pro (15 % de fleet et 15 % de LLD). "

Le but est donc d’augmenter les volumes LLD ?

" Concrètement, sur la LLD pro, on a l’ambition d’avoir 1 500 voitures. Une part importante viendra de Mazda finance (via BNP Finance) avec à peu près 800 voitures sur une année de lancement. 500 véhicules devraient être à destination des loueurs avec lesquels nous travaillons en direct. Enfin, avec Mazda Lease, on s’est fixé un objectif de 200 voitures. C’est assez prudent au départ, mais on part de zéro. 200 voitures en plus, qui se transformeront certainement en 500 dans les années à venir. Mazda Lease est un nouvel outil de développement. "

Dans ce partenariat quel est le rôle d’Arval ?

" Avec Mazda Lease, on a conçu avec Arval une politique commerciale ensemble. Arval met à disposition des responsables régionaux pour accompagner notre réseau et développer nos ventes pros. En plus, Arval s’engage à reprendre les voitures au terme des contrats. "

Pour renforcer sa présence sur le BtoB, Mazda a mis en place le fleet club, de quoi s’agit-il ?

" Le fleet club regroupe à peu près 25 % de nos concessionnaires. Ils sont sélectionnés par le potentiel qu’ils ont pour développer les ventes entreprises. Leur but est de se mettre en contact avec les entreprises locales, les agences locales, des loueurs longue durée… On a choisi de donner plus de moyens à certains de nos concessionnaires, on s'est structuré pour être efficace, pertinent, là où le potentiel est présent donc principalement dans les grandes villes. Depuis mi-2022, avec l’arrivée principalement du CX 60 PHEV et de la Mazda 2 hybride, cela a permis tripler notre part de LLD pro de 4 % de nos immatriculations à 15 % en 2024. On a ciblé certains de nos produits sur les secteurs les plus propices au développement de ce type de vente. On n'a pas l'ambition d'aller se battre avec des généralistes ou des premiums établis historiquement. Mais on est sur une trajectoire premium. "

Concernant les motorisations Mazda dispose d’un seul modèle 100 % électrique et propose toujours la motorisation diesel. Allez-vous continuer cette stratégie multi-énergies ?

" La marque a toujours fait des choix très atypiques. On a été agréablement surpris par la performance du diesel qui représentait presque 1/3 de nos immatriculations de CX 60 en 2023. Si on regarde le TCO, le coût total d'utilisation, le diesel pour des gros rouleurs a vraiment beaucoup de sens. Nombre de constructeurs vont arrêter le diesel, nous, on propose une alternative intéressante et aboutie. Ça nous a bien aidés, en 2023, et on continuera en 2024. Le full hybride répond aussi clairement aux attentes du marché aujourd'hui. Ça a été un des éléments qui nous a permis de revenir au volume qu’on connaissait en 2019. Avec 1 805 véhicules, ça représente à peu près 20 % de nos immatriculations 2023. Enfin, concernant le full électrique, on a la MX 30, une voiture assez atypique avec une autonomie assez réduite de 200 km en cycle mixte. Mais le BEV ne va pas être dans notre stratégie de développement aux entreprises cette année. "