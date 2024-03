Rendez-vous demain pour découvrir la Mazda 2 Hybrid restylée (2024) en live

Vous connaissez la différence entre la Mazda 2 et la Mazda 2 Hybrid ? Attention, on ne parle pas du tout du même véhicule : l’une se décrit comme une citadine exclusivement conçue en interne par Mazda, dont la génération actuelle a été lancée en 2015 et vient de subir son second restylage de carrière. L’autre, apparue en 2022 dans la gamme de la marque d’Hiroshima, se présente plutôt comme une Toyota Yaris rebadgée et reprend le groupe motopropulseur hybride de cette citadine comptant parmi les références du marché européen.

Alors que la Toyota a reçu de légères modifications esthétiques et d’importantes améliorations mécaniques il y a quelques mois, son équivalent chez Mazda évolue lui aussi et ressemble davantage à une vraie Mazda grâce à une face avant redessinée. Elle progresse comme la Toyota à l’intérieur en s’équipant d’un écran tactile central de 9 pouces en entrée de gamme et 10,5 pouces à partir du second niveau « Homura », qui donne également droit à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces.

Sous le capot en revanche, pas de changement : la Mazda 2 Hybrid restylée conserve le petit bloc hybride de 116 chevaux en puissance cumulée associant un bloc essence trois cylindres de 92 chevaux à un petit moteur électrique de 80 chevaux et un train épicycloïdal. La Mazda fait l’impasse sur la nouvelle version haut de gamme à 130 chevaux de la Toyota Yaris restylée, préférant se contenter du moteur hybride le moins puissant. Et n’espérez évidemment pas découvrir de sitôt un équivalent Mazda de la très exclusive GR Yaris puisque cette 2 Hybrid n’est là que pour abaisser les quotas CO2 de la gamme en Europe !

Côté prix, enfin, l’entrée de gamme démarre à 25 350€ tout de même ce qui la place au-dessus de sa cousine Toyota ou d’une Renault Clio E-Tech hybride de 140 chevaux. A ce prix, elle fait heureusement quelques efforts en matière d’équipement (climatisation automatique, régulateur de vitesse adaptatif, connectivité smartphone totale). Mais doit-on la préférer à ses rivales hybrides ? La réponse dès demain avec nos premières impressions de conduite sur Caradisiac.