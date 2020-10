Mazda MX-30 : enfin une électrique à Hiroshima - Salon de l'auto Caradisiac 2020

En bref SUV compact électrique 200 km d'autonomie À partir de 33 900 €

Alors que Nissan et Mitsubishi font partie des pionniers dans le domaine, il aura donc fallu attendre 2020 pour voir arriver le premier modèle 100 % électrique de Mazda. C'est tardif, certes, mais pas plus que Honda avec sa e et on devra encore attendre quelques mois du côté de chez Toyota. Est-ce que ça valait la peine d'attendre ? Dans la grande tradition, la marque de Hiroshima n'a pas voulu faire comme les autres.

Pour commencer, si le MX-30, puisque c'est son nom, est un SUV compact, l'une des catégories les plus en vogue du moment, il adopte pour se différencier des portes arrière antagonistes, comme sur feu la RX-8, afin de préserver l'équilibre soigné du profil et de faciliter l'accès aux places arrière. Dans la théorie tout du moins, puisque, lors de son essai il y a quelques semaines, Alexandre Bataille a eu du mal à s'y glisser.

Le Mazda MX-30 en direct du Salon Caradisiac

Mécaniquement, on trouve sous le capot un moteur électrique développant 145 ch qu'il envoie aux roues avant. Il est alimenté par une batterie lithium ion et c'est là que Mazda se distingue à nouveau. Le constructeur refuse en effet de participer à la course à la plus grosse capacité et annonce 35,5 kWh quand la concurrence dépasse aujourd'hui les 50 voire les 60 kWh. Un choix parfaitement assumé par la marque qui souhaite ainsi limiter à la fois la masse de l'ensemble et les tarifs.

Et si le MX-30 fait tout de même 1 645 kg, ce qui n'est pas rien pour un véhicule de 4,39 m, il est vraiment qu'il est particulièrement bien placé au niveau des prix, puisqu'ils démarrent à 33 900 €, soit moins qu'une Renault Zoé R135 qui est pourtant une citadine.

Cependant, l'autonomie qui découle d'une si petite capacité de batterie fait partie des plus faibles existantes aujourd'hui sur le marché avec seulement 200 km annoncés selon la norme WLTP. De plus, il faudra prendre son mal en patience au moment de la recharge puisque la puissance, même en courant continu via la prise Combo CCS, est limitée à 50 kW. Mais son salut viendra peut-être avec l'arrivée prochaine d'une version avec prolongateur d'autonomie thermique qui pourrait bien être... rotatif. Sacré Mazda.

