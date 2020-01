Mazda MX-30 : paris osés - Vidéo en direct du Salon de Bruxelles 2020

Mazda aime cultiver une certaine originalité. Il le prouve avec son premier modèle électrique, nommé MX-30. On est loin de la MX-5, puisqu'il s'agit d'un SUV, avec toutefois une silhouette de coupé avec une custode et une lunette très inclinées. Parmi les particularités esthétiques, on note le prolongement des arches grises jusqu'au-dessus des feux. À l'avant, la calandre s'affine mais ne disparaît pas totalement.

Pour monter à bord, surprise avec la présence de portes arrière à ouverture antagoniste, comme cela était le cas avec le coupé RX-8. Il n'y a pas de pied milieu. C'est plutôt amusant… mais ce n'est guère pratique, l'accès à la banquette étant étriqué et demandant d'ouvrir la portière avant. Plutôt fâcheux avec un modèle de 4,40 mètres, une taille de véhicule familial. La planche de bord est épurée, avec une console centrale qui forme une arche suspendue. Les rangements centraux sont habillés de liège.

Ce modèle est donc 100 % électrique et Mazda prend un autre pari : celui d'une petite batterie. Celle-ci a une capacité de 35,5 kWh, ce qui devient une valeur faible de nos jours (une Renault Zoé est à 52 kWh). Conséquence, la MX-30 aura une autonomie de seulement 200 km environ. Bien sûr, c'est suffisant pour une utilisation au quotidien. Mais cela nuit vraiment à la polyvalence du véhicule. Mazda assume, l'expliquant avec des raisons écologiques.

La petite batterie a l'avantage de contenir le prix. La version de lancement très bien équipée First Edition est à 34 400 € sans le bonus de 6 000 €.