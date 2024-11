Mazda teste en Europe la nouvelle Mazda EZ-6 conçue en partenariat avec le groupe chinois Chang’an

Lorsque l’on se promène du côté de Saint-Denis (93) on ne s’attend pas forcément à tomber nez à nez avec le prototype camouflé d’un constructeur automobile. Comme le dit si bien notre lecteur, Gaël Geffroy, on n’est pas dans les Yvelines près de Vélizy et de l’ADN de Stellantis ou près du Technocentre Renault, où il est possible (de moins en moins cependant) de croiser un prototype d’une des marques françaises.

Cela d’autant plus que notre lecteur qui a une bonne connaissance de l’automobile, remarque tout de suite que lignes générales de cette auto camouflée, ne ressemble pas à celles d’une voiture française, mais plutôt à une Ford sans en être vraiment convaincu. Il voit alors que l’une des deux personnes à l’intérieur du véhicule sort de l’auto et il s’en va échanger avec lui en anglais.

Une intense période de tests sur le continent européen

Alors que généralement les essayeurs de prototype évitent de trop parler de l’auto qu’ils essayent, celui-ci va lui indiquer qu’il s’agit d’une Mazda. Qu’elle est vendue seulement en Chine, mais parce qu’elle est en test dans toute l’Europe, elle pourrait, peut-être, être commercialisée sur le continent européen ! Après être rentré chez lui, notre chasseur de scoop d’un jour fait des recherches sur le Net pour découvrir que ce qui se cachait sous d’épais camouflages n’était autre que la Mazda EZ-6.

Conçue et produite par la coentreprise de Mazda et Chang’an

En effet, il s’agit bien de la Mazda EZ-6 qui est l’héritière de la Mazda 6. Cette auto a été présentée au dernier Salon de Shanghai en avril 2024. Cette voiture reprend la base technique de la Deepal SL03 du groupe Chang’an et ressemble d’ailleurs beaucoup à elle. La Mazda EZ-6 chinoise est disponible avec une motorisation électrique et une motorisation hybride rechargeable. L’autonomie de la EZ-6 électrique serait de 600 km selon les normes chinoises d’homologation plus optimistes que le WLTP.

Une nouvelle Mazda 6 pour l’Europe

Mazda a d’ailleurs confirmé au cours de l’été 2024 que la Mazda EZ-6 arriverait sur certains marchés européens l’an prochain, mais sans indiquer les données techniques de la version européenne. Pour le moment, on ne sait pas si notre pays est concerné par la venue de cette nouvelle Mazda 6 ou Mazda EZ-6 (si elle conserve le même nom que la voiture vendue en Chine). Avec elle, Mazda pourrait s’en aller lutter sur le continent européen contre les BMW i4, Hyundai Ioniq 6 et Volkswagen ID.7.