McLaren se rapproche de l'exploit en Formule 1

Charles Leclerc et Ferrari viennent de réaliser le coup parfait au Grand Prix d’Italie 2024. Alors que tout le monde s’est arrêté à deux reprises pour changer de pneus, le jeune Monégasque est resté en piste en essayant de faire durer ses gommes dures jusqu’au bout. Et il a tenu ! Plus rapides à la régulière, les deux Mclaren d’Oscar Piastri et Lando Norris se retrouvent donc aux deuxièmes et troisièmes places finales, le dernier cité manquant une occasion de réaliser un joli rapproché au championnat pilotes derrière Max Verstappen, modeste sixième au volant d’une Red Bull désormais dépassée.

Si le sacre de Lando Norris paraît toujours assez peu probable compte tenu de son retard sur Max Verstappen (il reste huit courses et 63 points séparent toujours les deux), celui de McLaren semble se rapprocher bien plus vite. L’écurie anglaise ne compte plus que 9 points de retard sur Red Bull et au vu de la tendance actuelle, on voit mal comment l’écurie double championne du monde en titre pourrait lui résister.

15 ans !

Le dernier sacre de l’écurie McLaren remonte à 2008, l’année du premier titre de Lewis Hamilton en Formule 1. Passée par une longue traversée du désert à partir de 2013 en raison de son partenariat raté avec Honda (puis des saisons difficiles jusqu’en 2022), l’équipe anglaise désormais motorisée par Mercedes a impressionné tout le monde par ses progrès en 2023 et surtout sur cette saison 2024. La monoplace orange s’impose désormais comme la plus compétitive du plateau et McLaren, qui n’a plus l’appui officiel d’un constructeur, semble vraiment en très bonne position pour décrocher le titre « écurie » en 2024.

De quoi mettre fin à 15 ans de vaches maigres et remettre tout en haut du classement l’un des noms de légende de la Formule 1, alors même que McLaren était en proie à des problèmes financiers encore récemment. Quelle saison 2024 surprenante ! Certes, le vent peut encore tourner et la prochaine épreuve, celle de Baku, réussit traditionnellement bien aux Red Bull. Mais avec un niveau si loin de leurs standards habituels, il y a vraiment de quoi rêver de nouveaux champions. Et d’ailleurs, Ferrari n’est plus si loin non plus au championnat…