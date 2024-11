Méfiez-vous des rumeurs : les vignettes Crit'Air 3 vont continuer à rouler en France

Il faut ne pas croire tout ce qu'il traîne sur internet. En effet, les fausses informations sont nombreuses. En voici un bon exemple en date.

Il circule en effet sur le net des messages et même vidéo indiquant que tous les véhicules concernés par une vignette Crit'air3 ne pourront plus circuler sur l'ensemble du territoire français à partir de début 2025. Cette affirmation exacte il y a quelques années est devenue caduque en raison de l'amélioration de la qualité de l'air. En effet, la plupart des messages datent de 2022, or entre-temps, a qualité de l'air de plusieurs territoires s'étant améliorée. Résultat : le plan d'application concernant la circulation des véhicules polluants dans les grandes villes françaises a donc évolué.

Aujourd'hui, aux 12 ZFE existant actuellement (Paris, Lyon, Aix-Marseille-Provence, Nice, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand), 30 autres agglomérations de plus de 150 000 habitants vont s'ajouter au 1ᵉʳ janvier. Sont concernées notamment les villes de Lille, Bordeaux, Dijon ou Rennes. En termes de restrictions, en 2025, ces nouvelles ZFE auront pour seule obligation d'interdire la circulation des voitures et véhicules utilitaires légers non classées Crit'Air (voitures immatriculées avant 1997). Ce qui ne les empêchera pas, si elles le souhaitent, mais sans obligation, de restreindre elles-aussi la circulation pour les véhicules Crit'Air 4 et 5.

Pour récapituler : parmi les 42 ZFE que comptera ainsi la France en 2025, il n'y en aura donc que deux, Paris et Lyon, qui seront tenues de mettre en place des restrictions de circulation pour les véhicules particuliers classés Crit'Air 3, tandis que les dix autres ZFE déjà en place n'auront pas d'obligation de renforcer à partir de janvier leurs restrictions actuelles et que les trente nouvelles ne devront mettre en place des restrictions que pour les véhicules non classés.

Dans la pratique, à Lyon, les voitures Crit'Air 3 seront - comme les véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés - interdites de circulation avec des dérogations de 24 heures possibles dans la limite de 52 jours par an. Dans le Grand Paris, l'interdiction s'appliquera du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00, sauf les jours fériés et avec des dérogations possibles dans la limite de 12 jours par an.



Les 40 autres ZFE sont, elles, qualifiées de "territoires de vigilance" : cela signifie qu'elles respectent les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais avec une concentration régulièrement supérieure à la valeur recommandée par l'OMS. Leur respect des seuils réglementaires leur permet néanmoins de ne pas être obligées de restreindre dès 2025 la circulation des Crit'Air 3, une catégorie de véhicules représentant quelque 20 % du parc automobile français en 2024.

Un risque d'amende faible

Par conséquent, seuls les automobilistes parisiens et chinois seront concernés. Dans la pratique, les contrevenants risquent une amende de 68 €, mais force est de reconnaître que le risque de contravention est faible en l'absence de videoverbalisation.