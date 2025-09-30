Même hors leasing social, de très bonnes offres autour de 200 € par mois

Le leasing social est de retour ce mardi 30 septembre, avec des prétentions un peu revues à la baisse cette année puisque celui-ci ne concernera "que" 50 000 voitures électriques, pour une enveloppe globale de 370 millions d’euros. Les loyers ne pourront dépasser les 200 € par mois.

Ce système destiné à verdir le parc automobile comporte logiquement de nombreuses restrictions, puisqu’il est réservé aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € par an, et qui effectuent un trajet aller de plus de 15 km avec leur véhicule pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Le dispositif concerne aussi les personnes qui parcourent avec leur véhicule personnel plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour déterminer votre éligibilité, les pouvoirs publics ont mis en ligne ce simulateur.

Tout le monde ne pourra hélas bénéficier de cette manne, et nombre d’automobilistes soucieux de disposer d’un véhicule plus récent, donc moins polluant et coûteux en entretien, risquent d’être déçus. C’est pourquoi il nous est apparu judicieux d’effectuer un tour d’horizon d’offres de location intéressantes situées dans la zone des 200 € par mois (voire moins), et présentant l’immense avantage d’être accessible à quiconque, dans la limite des stocks disponibles et/ou des dates durant lesquelles s’étend la promotion. Au programme, des SUV, des citadines, des moteurs essence hybridés, du GPL, et même de l’électrique!