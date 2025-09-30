Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE
L'info du jour

Même hors leasing social, de très bonnes offres autour de 200 € par mois

Dans Pratique / Budget

Pierre-Olivier Marie

7  

Caradisiac a sélectionné 10 offres locatives autour de 200 € par mois qui vous consoleront de n'être pas éligible au leasing social électrique.

Même hors leasing social, de très bonnes offres autour de 200 € par mois

Le  leasing social est de retour ce mardi 30 septembre, avec des prétentions un peu revues à la baisse cette année puisque celui-ci ne concernera "que" 50 000 voitures électriques, pour une enveloppe globale de 370 millions d’euros. Les loyers ne pourront dépasser les 200 € par mois.

Ce système destiné à verdir le parc automobile comporte logiquement de nombreuses restrictions, puisqu’il est réservé aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 € par an, et qui effectuent un trajet aller de plus de 15 km avec leur véhicule pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. Le dispositif concerne aussi les personnes qui parcourent avec leur véhicule personnel plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Pour déterminer votre éligibilité, les pouvoirs publics ont mis en ligne ce simulateur.

Tout le monde ne pourra hélas bénéficier de cette manne, et nombre d’automobilistes soucieux de disposer d’un véhicule plus récent, donc moins polluant et coûteux en entretien, risquent d’être déçus. C’est pourquoi il nous est apparu judicieux d’effectuer un tour d’horizon d’offres de location intéressantes situées dans la zone des 200 € par mois (voire moins), et présentant l’immense avantage d’être accessible à quiconque, dans la limite des stocks disponibles et/ou des dates durant lesquelles s’étend la promotion. Au programme, des SUV, des citadines, des moteurs essence hybridés, du GPL, et même de l’électrique!

Star du marché du neuf, le Dacia Duster s'échange à partir de 19 990 € pour la version ECO-G 100, ce qui s'avère très compétitif. En location sur 48 mois et 50 000 km, cette motorisation est disponible pour 179 € mensuels (hors assurances) après un apport de 3000 €. 
La MG3 Hybrid+ présente la particularité d'offrir 195 ch de puissance combinée, avec de très bonnes performances à la clé. Moyennant un premier loyer de 2 500 €, suivi de mensualités de 199 €, vous pouvez en devenir le conducteur pendant 49 mois et 60 000 km.
La Clio 5 n'a plus que quelques mois à tenir, et Renault a mis au point des offres alléchantes: la version ECO-G 100 (bicarburation essence-GPL), plus à l'aise sur la route que la SCe 65 ch d'entrée de gamme, s'affiche à 200 € par mois sur 37 mois et 30 000 km. Précision importante: il s'agit d'une offre sans apport. 
Le SUV Nissan Juke d'entrée de gamme (Acenta) dispose de 114 ch, ce qui lui permet d'affronter les longs trajets sans difficultés. 36 mensualités de 208 €, consécutives à  un premier loyer de 2 500 €, vous permettront d'en profiter durant 45 000 km.
La Citroën C3 est une excellente proposition dans la catégorie des citadines. En finition You d'entrée de gamme avec moteur essence 100 ch, et après une première mensualité de 1 500 €, vous pourrez en profiter pendant 35 mois et 45 000 km pour des loyers de 195 € assurance incluse.
Même en version d'entrée de gamme, la Fiat Grande Panda Hybrid 110 ch, qui reprend la base technique de la Citroën C3, est d'une présentation avenante (même si on la préfère avec les jantes en tôle blanche, NDLR). En location sur 37 mois avec 15 000 km annuels, valeur plus réaliste que les 10 000 km souvent mis en avant par les marques dans leur communication, elle s'offre à 190 € par mois assurances comprises (avec apport de 2 400 €).
L'incontournable Dacia Sandero, voiture la plus vendue en Europe l'an dernier, intègre forcément notre panorama. En LLD 49 mois & 50 000 km, la version Journey TCe 90, polyvalente et bien équipée, s'échange à 156 € par mois après un premier loyer raisonnable de 1 900 €. Hautement recommandable, donc. Trop cher à votre goût? Il y a aussi la version SCe 65 d'entrée de gamme à 99 €par mois (même durée, même apport).
Chez Dacia, on trouve aussi la Spring 100% électrique à 111 € par mois sur 49 mois en finition Extreme, avec premier loyer de 1300 €. Le kilométrage prévu de 40 000 km correspond bien à l'usage très "local" que l'on peut faire d'un véhicule de ce type.
La Suzuki Swift est l'une des citadines les plus agréables à conduire. En version 1.2 hybride d'entrée de gamme, on la trouve actuellement à 215 € par mois sur 37 mois (apport de 3000 €) pour 15 000 km annuels.
La Seat Ibiza Edition 1.0 MPI 80 ch offre une certaine polyvalence d'usage, et son équipement comprend notamment radar de recul et climatisation. En LLD 37 mois et 30 000 km, comptez 180 € par mois (sans apport).
