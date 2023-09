Même la BMW M3 va devenir électrique

Ces dernières années, certains communicants de BMW avaient jugé comme trop rapide la conversion du marché automobile à la technologie électrique en défendant le moteur thermique. Mais même la marque à l’hélice se plie à cette évolution en préparant la mutation de ses icones les plus « sacrées ». La M3, cette familiale ultra-sportive chérie par les fans du constructeur de Munich, va devenir une automobile 100% électrique à partir de l’année 2027.

Ce sont les journalistes anglais d’Autocar qui l’annoncent après une conversation avec Frank Weber, le patron du département du développement technique chez BMW Motorsport. Il leur a tout simplement avoué que la BMW M3 actuelle sera remplacée par une berline sportive entièrement électrique, basée sur la prochaine génération de la Série 3. Une prochaine Série 3 qui fera partie de la famille « Neue Klasse », ces nouveaux modèles électriques conçus sur la base d’une plateforme commune dédiée aux voitures électriques.

Une cohabitation lors des premières années avec le thermique

Frank Weber précise que la M3 thermique actuelle, motorisée par un six cylindres en ligne suralimenté de 510 chevaux minimum, restera en vente lors des premières années de commercialisation de cette future M3 électrique. Ce qui signifie que le modèle à carburant fossile pourrait tout de même exister jusqu’à la fin de la décennie. Il explique aussi que la future M3 électrique pourrait répondre à un autre nom que celui de « M3 », développer plus de 1000 chevaux et disposer d’un groupe motopropulseur tellement impressionnant à utiliser que ses clients ne regretteront jamais l’ère du moteur thermique. Tout un programme…