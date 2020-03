Mercedes A45 S AMG : un quatre cylindres poussé à 600 ch

Volvo avait dévoilé il y a de nombreuses années un prototype de moteur essence 2.0 à double suraliemntation (turbo et compresseur électrique) développant déjà 450 ch. Un chiffre impressionnant pour seulement deux litres et quatre cylindres, mais nous sommes en 2020, et nous arrivons à ce genre de puissance sur un moteur de série. C'est le cas chez Mercedes qui a retravaillé le bloc de l'ancienne A45 AMG pour arriver à 421 ch sur la nouvelle génération.

Et comme souvent avec ce genre de véhicule allemand, la sphère des préparateurs s'est penchée dessus dès la sortie de l'engin. RaceChip propose notamment un boîtier spécial qui joue sur la pression de turbo, l'admission et la commande d'arbre à cames avec un résultat spectaculaire : 491 ch et 550 Nm. Il est égalemetn possible d'opter pour un nouveau turbo et un échappement spécifique chez un concurrent allemand (Renntech), pour plus de 600 ch en sortie de moteur.

On rappellera quand même que l'A45 S AMG n'est pas une traction mais bien une transmission intégrale, ce qui paraît clairement indispensable avec ces niveaux de puissance...