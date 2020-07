Mercedes annonce la nouvelle AMG GT Black Series

Mercedes a fait fort pour un "teaser" : la marque dévoile presque entièrement sa nouvelle AMG GT Black Series dans cette courte mais intense vidéo, superbement réalisée. Le préparateur AMG s'est clairement lâché avec une aérodynamique des plus radicales : capot et bouclier avant spécifiques, et surtout immense aileron arrière qui ne trompent pas sur les intentions de cette nouvelle Black Series : la piste avant tout.

Il reste évidemment à découvrir les caractéristiques techniques et les performances de cet engin qui sera probablement produit en quantité limitée. Le V8 4.0 biturbo sera très certainement reconduit, mais dans une forme plus puissance.

Espérons tout de même que la spéculation ne l'emportera pas trop sur les ventes de l'auto. Les Black Series sont traditionnellement très convoitées chez Mercedes...