Mercedes annonce le nouveau Citan

Le cousin allemand du Renault Kangoo et de sa version Express va bientôt être renouvelé. Mercedes annonce en effet l'arrivée de la seconde génération du Citan qui, on le rappelle, repose sur la plateforme du Kangoo. Un Citan placé sous le nouveau Classe T et qui sera décliné en utilitaire, mais aussi en ludospace avec le Citan Tourer.

Du fait du partage des organes avec Renault, la particularité de ce nouveau Citan sera l'adoption de l'électrique, le Kangoo étant en effet passé en mode "Z.E". Un Citan qui se voudra également plus pratique que l'ancien avec l'apparition de portes coulissantes sur les deux flancs.

En revanche, le Citan ne devrait pas bénéficier de la fameuse porte gigantesque du Kangoo, qui permet la suppression du montant B et un accès à bord plus aisé, conjugué avec le siège passager rabattable pour avoir un plancher parfaitement plat depuis l'accès au coffre.

Côté motorisation, en plus de l'électrique, le Citan devrait avoir droit au diesel 1.5 mais aussi à l'essence en 1.3 turbo.