Mercedes annonce sa compacte électrique, l'EQA

Aujourd'hui, la voiture électrique chez Mercedes se résume à l'EQC et à l'EQV. Autant dire que la marque allemande ne va pas atteindre des centaines de milliers de ventes avec ces deux autos. Pour cela, il faudra frapper plus fort, et plus large. L'EQS arrive, mais là encore, Mercedes restera sur des volumes relativement confidentiels, même si la rentabilité sera évidemment au rendez-vous.

L'EQA représente donc l'offensive de la marque allemande en matière de voiture électrique compacte. Une auto qui sera par la suite déclinée sur d'autres carrosseries, mais c'est bien elle qui ouvrira le bal, dès la semaine prochaine.

Le constructeur présente une première image de l'intérieur de l'EQA. Contrairement à ce que le nom pourrait laisser entendre, l'EQA n'est pas une interprétation électrique de la Classe A, mais plutôt du GLA.

Mercedes a décidé de reprendre les nomenclatures des motorisations thermiques. La marque annonce un EQA 250 avec 190 ch. Une autre version à 271 ch est prévue pour plus tard, avec la présence de quatre roues motrices.