Mercedes Classe E Break (2023) : le volume et l’élégance

Après la berline, c’est au tour du Break Classe E de faire son entrée sur scène. Véritable institution depuis la génération W123 apparue en 1978, cette variante a toujours assuré un grand volume de chargement. Mais c’est principalement à partir de 2003, et la venue de la W211, que Mercedes y associe une ligne particulièrement élégante.

La nouvelle venue n’y déroge pas et s’avère encore plus fluide. De profil, la découpe des vitres est davantage courbée, les feux arrière s’amincissent sensiblement et la lunette semble encore plus inclinée. Cet ensemble de détails participe à cette sensation de fluidité de l’ensemble. Comme la berline, le Break profite de la nouvelle signature lumineuse à l’arrière en forme d’étoile et en reprend la face avant.

Côté dimensions, le Break Classe E (W214) gagne 2,8 cm en largeur et 2,2 cm en empattement (2,96 m). La longueur devrait être équivalente au modèle actuel avec 4,94 m. Mercedes promet ainsi une meilleure habitabilité aux places arrière. Mais quand est-il du coffre ? Le constructeur indique que son volume varie de 615 à 1 830 litres (de 460 à 1 675 litres en version hybride rechargeable). Par rapport à celui qu’il remplace qui cubait de 640 à 1 820 litres, ce break est très proche. Le pendant SUV de la gamme, le GLE, n’est pas battu (2 050 litres maximum), mais il n’affiche pas la même discrétion.

La BMW Série 5 Touring, qui vit ses derniers mois de carrière, ne peut en dire autant avec un coffre dont le volume varie de 560 à 1 700 litres. Même constat pour l’autre concurrente Audi A6 Avant : de 565 à 1 680 litres.

Mercedes a aussi soigné les aspects pratiques avec un seuil de chargement plutôt bas, une grande ouverture et une banquette qui se rabat en trois parties (40/20/40) pour former un plancher plat. En revanche, la lunette ne peut s’ouvrir. Pour amener à bon port toute la marchandise, le train arrière est à suspension pneumatique de série.

Une clé partagée par seize personnes

Sans surprise, la Classe E Break reprend le mobilier intérieur de la berline et notamment la planche de bord « superscreen » pouvant recevoir jusqu’à trois écrans en option. Elle regorge de technologie comme les applications Tik Tok, Angry Birds, Webex ou encore Zoom, et peut également profiter d’une clé digitale via l’iPhone et l’Apple Watch, une clé pouvant être partagée avec 16 personnes !

Mercedes indique qu’elle profitera d’une version hybride rechargeable dont l’autonomie en électrique sera supérieure à 100 km, sans donner plus de détail. Cependant, il s’agira sans doute des mêmes groupes motopropulseurs que la berline à savoir les 300e (essence, 313 ch et 118 km en électrique) et 400e (essence, 381 ch et 111 km en électrique). Les autres motorisations thermiques (essence et diesel) profiteront d’une petite électrification avec alterno-démarreur de 15 à 17 kW et 205 Nm de couple.

Cette nouvelle génération de Mercedes Classe E Break devrait être commercialisée à la rentrée prochaine. À noter que la version All-Terrain, dont les sketchs sont déjà diffusés, est en préparation.