Mercedes CLS (2021) : léger restylage

Vous l'aviez probablement oubliée, dans l'ombre d'une AMG GT quatre portes plus souvent illustrée sur les supports de communication de Mercedes, mais la CLS est toujours bien présente au catalogue de la marque. Basée sur la plateforme MRA, partagée avec les gammes C et E, la CLS est dans sa troisième année de carrière.

Les seules évolutions de ce restylage concernent l'esthétique, au niveau des boucliers. Le constructeur annonce par ailleurs l'arrivée d'un nouveau programme de personnalisation baptisé "Designo".

Mercedes profite par ailleurs de ce restylage pour lancer une édition limitée à 300 exemplaires en Europe sur la variante CLS 53 AMG, avec le six cylindres en ligne 3.0 de 435 ch. Elle adopte de série des bandes décoratives sur les bas de caisse, des jantes AMG 20 pouces à 5 branches, mais aussi le pack Sport Black AMG, le cuir Nappa AMG biton, les inserts décoratifs en carbone, le volant cuir Nappa avec surpiqûres rouges et le monogramme AMG sur la console centrale.

Côté motorisations, nous retrouvons en diesel le CLS 220d (194 ch) et le CLS 400d 4Matic (330 ch). Les premières livraisons auront lieu dans le courant du mois de juillet en France.