Mercedes EQA restylée : restyling précoce - Vidéo en direct du salon de Munich 2023

On a beau s'appeler Mercedes et connaître des difficultés à s'affirmer sur le marché de l'électrique. Ainsi, l'EQA est très loin des meilleures ventes du segment, devancé par de très nombreux concurrents. Aujourd'hui et malgré un succès très confidentiel, Mercedes le fait profiter d'un restyling comme c'était le cas de son cousin thermique le GLA.

Comme on pouvait s'y attendre les évolutions esthétiques sont relativement discrètes. Elles portent principalement sur la face avant avec l'adoption d'une nouvelle calandre sur fond parsemée d'étoiles comme c'est le cas des EQE et EQS. Les projecteurs sont reliés par un bandeau lumineux comme c'est le cas des feux arrière, qui profitent d'ailleurs d'un nouveau dessin.

Dans l'intérieur, les évolutions sont encore plus minces puisqu'elles portent sur l'instrumentation numérique désormais plus grande avec 10,25 pouces. La même taille que l'écran multimédia qui bénéficie de la dernière génération du MBUX avec compatibilité Apple CarPlay et AndroïdAuto sans fil.

Ce restyling n'a évidemment aucune répercussion sur les aspects pratiques. Le volume de coffre et l'habitabilité arrière n'évoluent pas. C'est dommage d'ailleurs car les sièges sont relativement fermes tandis que le coffre ne propose que seulement 340 litres.

L'autonomie progresse en attendant 560 km contre 529 km jusqu'à maintenant. Pas de changement, au niveau des versions proposées. Ainsi, les 250 et 250+ sont toutes les deux équipées d'un moteur de 190 ch mais leur capacité de batteries varie (66,5 et 70,5 kWh). Deux autres moteurs de 228 et 292 ch sont aussi au catalogue avec, bizarrement, la batterie la plus petite.

Ce nouveau EQA arrivera en concessions au début 2024, les prix ne sont pas connus pour l'instant.

L'instant Caradisiac : quand on arrive en ville

C'est en plein centre-ville de Munich au sein même de la Résidence, ancien palais royal que Mercedes s'est installé pour les journées publiques de ce salon. Le constructeur à l'étoile en met plein les yeux avec une structure rouge très moderne et aérée autour de laquelle sont présentées la plupart des modèles de la marque.