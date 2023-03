Mercedes GLA et GLB restylés (2023), toute la famille y passe

Il y a quelques semaines, Mercedes a présenté les versions restylées de sa compacte Classe A de quatrième génération et de son monospace Classe B de troisième génération. Le constructeur allemand termine aujourd’hui d’améliorer sa gamme compacte puisque ce sont cette fois les SUV GLA et GLB qui subissent le même traitement. La formule est à peu près la même que pour la Classe A et B avec un restylage assez discret à l’extérieur, quelques améliorations intérieures et des motorisations électrifiées.

Vous aurez bien du mal à distinguer les GLA et GLB restylés des précédentes moutures, qui arborent pourtant des optiques différentes et des boucliers modifiés (en plus de jantes inédites). Un coup d’œil à l’intérieur ne vous permettra pas non plus de faire la différence facilement puisque la présentation à bord n’y évolue pas beaucoup, même si le contenu technologique progresse : le système MBUX passe à la toute dernière génération avec une fonction améliorée de l’assistant à commande vocale. Le design du volant change un peu lui aussi dans sa version AMG Performance.

Des motorisations entièrement électrifiées

Comme sur les autres nouveautés de Mercedes-Benz (et celles de tous les constructeurs premium dernièrement), les GLA et GLB restylés n’embarquent plus que des motorisations électrifiées. Électrifiées de manière légère (48 volts) sur les moteurs quatre cylindres essence et diesel d’entrée de gamme proposant entre 163 et 190 chevaux, ou en version hybride rechargeable pour le GLA 250 e essence de 218 chevaux, le GLB n’offrant pour l’instant aucune variante de ce genre. A noter que la déclinaison 35 AMG de 306 chevaux restera au catalogue des deux modèles, elle aussi avec une architecture électrique à 48 volts. Reste à connaître les prix de ces versions restylées qui ne sont pas encore connus chez nous.