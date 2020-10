Mercedes GLB : une gueule - Salon de l'auto Caradisiac

Le GLB, c’est le SUV familial de la gamme Mercedes. Nous vous le présentons aujourd'hui depuis Ecausseville dans la Manche où Caradisiac organise son tout premier salon automobile.

Long de 4,63 m, il fait à peine 4 cm de moins que le GLC. De quoi se perdre dans la gamme de la marque à l'étoile, d’autant plus que, contrairement à son grand frère, il sera livré de série en France avec sept places. Heureusement, le GLB a un parti esthétique bien différent, avec une silhouette de SUV très affirmée rappelant le Classe G.

À l’intérieur, on retrouve une planche de bord très proche de celle des Classe A et B avec ce tandem de double écran instrumentation/système multimédia et les aérateurs façon turbine, le dessus est cependant inédit, avec notamment un bandeau en aluminium face au passager, et la finition est dans les standards de la marque. Mais ce qui fait la force de ce GLB, c'est l'habitabilité arrière extraordinaire, avec une banquette coulissante et un volume de coffre particulièrement généreux qui atteint 560 litres ! Tellement généreux d'ailleurs que les modèles français seront équipés de série d'une troisième rangée de sièges, ajoutant ainsi deux places supplémentaires sur lesquelles pourront prendre place confortablement deux adolescents pas trop larges d'épaules, si les occupants du rang 2 sont aussi prêts à faire quelques concessions au niveau de l'espace aux genoux.

Quatre motorisations sont proposées au lancement : deux essence avec les GLB 200 et 250 équipés respectivement d'un 1,3 de 163 ch et d'un 2.0 de 224 ch et deux diesels GLB 200d et 220d au 2.0 développant 150 et 190 ch. Les deux modèles les plus puissants reçoivent une transmission intégrale 4matic de série et tous sont dotés d'une boîte automatique à huit rapports, à l'exception de celle du 200 qui n'en compte que sept. Une version 35 AMG avec un 2.0 turbo de 306 ch sera aussi bientôt au catalogue français.

Ce qui permet de finir de placer précisément le Classe B dans la gamme Mercedes, c'est le tarif. Il faudra compter un minimum de 45 350 €, ce qui est tout de même 11 000 € de plus qu'un Classe B à motorisation et équipement identiques mais aussi presque 10 000 € de moins qu'un GLC auquel il n'a, au final, pas grand-chose à envier.

Vous reprendrez bien un petit SUV pour la route ? Mercedes y croit en tout cas et nous propose maintenant le GLB, la huitième silhouette haut perchée de sa gamme. C'est la version surélevée du Classe B, lui-même la déclinaison monospace de la compacte Classe A dont le dérivé SUV s'appelle GLA. Mais ce GLB, qui ressemble plus au GLE et au GLS, fait presque la taille d'un GLC mais, contrairement à ce dernier, offre sept places ! Vous avez du mal à vous y retrouver ? C'est normal, suivez le guide.

Le Mercedes GLB en occasion Prix d'une Mercedes GLB en neuf : de 45 350 € à 59 499 € Prix d'une Mercedes GLB en occasion : de 42 000€ à 58 000 € Plus de 160 annonces de Mercedes GLB d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Mercedes a connu une mauvaise passe en termes de fiabilité, comme tous les constructeurs, au début du 21e siècle, disons la première décennie. Depuis, les choses vont un peu mieux, et la marque a l'étoile, si elle n'est pas parfaite encore aujourd'hui, retrouve une réalité conforme à son image de marque. Le GLB est de toute façon très récent, et il est difficile de se prononcer, mais pour le moment, les retours négatifs sont aux abonnés absents.

