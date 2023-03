Mercedes-Maybach EQS 680, la Rolls des SUV électriques en approche

Dans la gamme de Mercedes-Benz, le badge « Maybach » se retrouve sur les modèles les plus luxueux. Redevenue une marque à part entière entre 2003 et 2013 avec une énorme limousine concurrente de la Rolls-Royce Phantom, Maybach est désormais une simple finition ultra-haut de gamme de la Mercedes Classe S et du SUV GLS.

Cette finition Maybach doit prochainement s’étendre aux modèles électriques de la gamme du constructeur à l’étoile, comme le prouve un nouveau teaser officiel publié par les communicants de Mercedes. L’image ci-dessus montre en effet le futur EQS SUV Maybach 680, variante ultra-luxueuse de l’EQS SUV dévoilé l’année dernière. Le gros 4x4 électrique aura donc la primeur de cette appellation par rapport à la limousine EQS.

Présentation officielle le 17 avril

Le Mercedes-Maybach EQS 680 sera officiellement présenté le 17 avril prochain, à l’occasion du salon de Shanghai 2023. Il s’imposera dès lors comme le SUV électrique le plus raffiné du marché puisque pour l’instant, les Rolls-Royce Cullinan et autres Bentley Bentayga sont thermiques (ou hybrides). Rappelons que chez Rolls-Royce, le premier modèle 100% électrique sera un coupé et débutera sa carrière dès la fin de l’année 2023. Mais des concurrents du SUV électrique très haut de gamme du SUV Maybach arriveront très probablement d’ici le milieu de la décennie chez Rolls-Royce et les autres marques de prestige.