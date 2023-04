Mercedes-Maybach EQS SUV : le must du must ?

Le plus gros SUV de la gamme Mercedes, l’EQS SUV, en impose. Il mesure plus de 5 mètres de long, peut afficher jusqu’à 544 ch et parcourir 595 km avec une seule charge. Voici des chiffres qui forcent le respect.

Seulement, Maybach se doit de faire mieux. Cela se remarque déjà dès le premier coup d’œil : grandes jantes de 22 pouces, fausse calandre à fines barrettes, teinte bi-ton (appliquée à la main) et du chrome à profusion. Ce matériau, qui n’est plus vraiment au goût du jour, fait de la résistance dans le segment du grand luxe.

Afin de respecter la hiérarchie, la puissance des moteurs électriques est revue à la hausse avec pas moins de 484 kW (soit 658 ch). Ainsi électrifiée, la limousine haute sur patte atteint 100 km/h en seulement 4,4 secondes. Si elle peut vous enfoncer dans les sièges moelleux à chaque accélération, elle peut aussi vous emmener loin, Mercedes annonce environ 600 km d’autonomie, selon le cycle WLTP. La marque ne communique pas la capacité de la batterie, certainement équivalente à celle de l’EQS SUV, soit 108,4 kWh. Le poids, qui doit s’approcher très fortement des trois tonnes, non plus.

Si l’intérieur reprend le mobilier de l’EQS SUV « standard », les détails vont beaucoup plus loin. De l’or rose habille les compteurs des instruments, la planche de bord reçoit la technologie hyperscreen de série, les passagers arrière profitent de deux écrans de 11,6 pouces chacun. D’ailleurs, ils ont la possibilité de sélectionner la destination voulue. Le chauffeur n’a plus qu’à s’exécuter.

Des flûtes de champagne en argent

Le confort se mesure également dans le minimum d’effort à fournir. Ainsi, les lampes de lecture s’allument grâce à la pensée, ou presque. À l’aide de caméras, le système MBUX Interior Assist reconnaît les demandes des passagers à partir du mouvement du corps et des mains.

Pour parfaire la détente des passagers, les fauteuils arrière disposent bien sûr de la ventilation et du massage, mais aussi du chauffage au niveau du cou et des épaules. Les mollets ont même droit à leur massage ! À noter également que les porte-gobelets sont thermiques, quatre ports USB-C et deux interfaces HDMI sont de la partie. Il est aussi possible de bénéficier de deux plateaux pliants, d’un compartiment refroidi et de flûtes de champagne plaquées argent. Mercedes a particulièrement soigné l’éclairage avec pas moins de 253 LED à commande individuelle et 64 couleurs sélectionnables individuellement.

Cette Mercedes-Maybach EQS SUV recèle de détails pour devenir un must en matière de confort. Un raffinement qui a un prix, encore inconnu à ce jour.