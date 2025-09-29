Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
C'était une première. Au cours de la semaine écoulée, toute la rédaction de Caradisiac s'est délocalisée sur son stand du salon de Lyon. L'occasion de vous rencontrer. Merci à vous tous pour ces échanges sincères, bienveillants et joyeux.  

Merci d'être venu nous voir au Salon de Lyon : vous êtes le pouls de Caradisiac !

En 2024, Caradisiac acceuilli 160 millions de visiteurs. Nous savons que vous êtes derrière nos smartphones et claviers. C'est une chose de le savoir, de lire vos commentaires, mais c'est autre chose de vous rencontrer pendant les salons, que ce soit sur le Mondial de l'Auto, pendant le Rétromobile, ou à Lyon. Vous voir, vous parler, c'est vous rencontrer autrement. 

C'est vous entendre parler de votre passion, des autos que vous avez, projetez d'acheter. C'est écouter vos demandes de conseils, tenter d'y répondre, aborder l'actualité de l'automobile avec vous. C'est redécouvrir (on le sait déjà que vous êtes très nombreux à regarder Caradisiac chaque jour) que certains d'entre vous nous connaissent très bien, savent quels sont les habits que nous portons le plus souvent, en quoi nous roulons, parfois même la date de nos anniversaires. Cette complicité nous touche et nous encourage. Vous êtez le poul de Caradisiac. 

Tiphaine et Thierry connaissent très bien notre site. Tiphaine est notament venue remercier Olivier Pagès. A la suite de son essai du Lexus LBX, elle a décidé d'acheter ce modèle.
Ethan, ce jeune youtubeur était déja venu nous voir pendant le Mondial de l'Auto 2024... Incroyablement  passionné par l'automobile, nous l'avions beaucoup apprécié.
Ethan est revenu nous voir à Lyon.  Toujours aussi sympatique,. Rejoignez-le sur sa chaine https://www.youtube.com/@gtminiatureauto
Fan de Caradisiac, Alphonse roule en Golf et sa femme en Twingo électrique. Nous l'avons invité à participer à notre débat sur l'électrique.
Adrien rouler en Opel Corsa, sa première auto qu'il apprécie mais manque de puissance avec le petit moteur de son modèle.
Armine, lecteur assidu de Caradisiac, est venu de Marseille au salon de Lyon pour remplacer sa 308 avec laquelle il a connu des problèmes d'Adblue et d'embrayage.
Armine hésite entre un T-Roc et un BYD et est venu à notre rencontre pour avoir l'avis des journalistes. Alexandre Bataille lui conseill notamment de s'intéresser à la Seat Leon de 10 000 euros moins cher.
Antony vient de Saint-Etienne à Lyon pour le salon et pour saluer toute l'équipe de Caradisiac. Fidèle depuis 2011, il a un savoir  encyclopédique sur Caradisiac. Récemment, il a particulièrement apprécie la vidéo de Cédric Pinatel sur la Lamborghini Revuelto.
Et un jeune lecteur passionné de Subaru âgé de 18 ans avec qui on a eu grand plaisir à discuter d'automobile sur le stand !
