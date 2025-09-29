Merci d'être venu nous voir au Salon de Lyon : vous êtes le pouls de Caradisiac !

En 2024, Caradisiac acceuilli 160 millions de visiteurs. Nous savons que vous êtes derrière nos smartphones et claviers. C'est une chose de le savoir, de lire vos commentaires, mais c'est autre chose de vous rencontrer pendant les salons, que ce soit sur le Mondial de l'Auto, pendant le Rétromobile, ou à Lyon. Vous voir, vous parler, c'est vous rencontrer autrement.

C'est vous entendre parler de votre passion, des autos que vous avez, projetez d'acheter. C'est écouter vos demandes de conseils, tenter d'y répondre, aborder l'actualité de l'automobile avec vous. C'est redécouvrir (on le sait déjà que vous êtes très nombreux à regarder Caradisiac chaque jour) que certains d'entre vous nous connaissent très bien, savent quels sont les habits que nous portons le plus souvent, en quoi nous roulons, parfois même la date de nos anniversaires. Cette complicité nous touche et nous encourage. Vous êtez le poul de Caradisiac.