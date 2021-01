MG lance son SUV hybride rechargeable EHS à partir de 33 700 €

Avec 4,57 mètres de long et un coffre de 448 litres malgré l'hybridation, le MG EHS est un drôle d'oiseau, avec des dimensions du segment C (Peugeot 3008, Renault Kadjar...). Mais ses tarifs, eux, sont nettement plus près du segment B (Peugeot 2008, Renault Captur...). La marque anglaise battant pavillon chinois dévoile les tarifs de la gamme de l'EHS, que nous vous avions déjà détaillé à sa présentation pour la version européenne.

Deux finitions sont proposées, avec une gamme assez simple : Comfort, à partir de 33 600 € et Luxury, à 36 200 €, hors bonus. Avec 258 ch et 370 Nm, il en offre autant, voire plus qu'un Peugeot 3008 Hybrid 225, mais au tarif d'un crossover urbain hybride. Le bon plan, donc, avec une batterie de 16,6 kWh permet d'effectuer 52 km en mode électrique selon le cycle WLTP.

Des caractéristiques franchement impressionnantes pour le prix et les volumes proposés (coffre, notamment), presque sans concurrence en Europe. Evidemment, MG profite de la conception sino-britannique et surtout de la fabrication en Chine pour baisser les coûts.

Le constructeur britannique va développer son réseau en France pour atteindre les 80 points de vente. Il a notamment nommé un nouveau directeur, Julien Robert qui répondra à Xinyu LIU, DG de MG MotorFrance et Vice President des Ventes de SAIC Motor Europe.