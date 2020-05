Présentation - MG ZS EV: une renaissance électrique

Souvent attaquée, l’industrie automobile chinoise permet parfois à des marques européennes de continuer à vivre ou de ressusciter. On pense bien évidemment à Volvo racheté par Geely, qui a permis au constructeur suédois de survivre, mais aussi à MG de ressusciter.

Si le constructeur anglais a fait sa réputation sur les petits cabriolets sportifs (MG B par exemple) et sur certaines versions radicales de la marque Rover, MG change aujourd’hui du tout au tout. Fini le thermique, place à l'électrique et bien évidemment avec un modèle particulièrement recherché : un SUV. Son nom : ZS EV.

D’une longueur de 4,31 m, celui-ci se positionne donc entre les SUV urbains et compacts. 100 % électriques, il viendra donc faire de la concurrence aux Hyundai Kona electriq et Peugeot e-2008. Esthétiquement, ce ZS EV affiche des lignes plutôt réussies avec des faux airs de Hyundai sur la partie arrière.

La présentation intérieure est classique avec un large écran multimédia tactile au centre de la planche de bord. Peu d’informations pour l’instant concernant les aspects pratiques, on sait juste que le coffre proposera une contenance de 448 litres, ce qui est intéressant pour la catégorie.

Le ZV EV est animé par un moteur d’une puissance de 105 kW (143 ch) et d’un couple de 353 Nm, alimenté par une batterie de 44,5 kWh, lui permettant de revendiquer une autonomie de 263 km selon la norme WLTP, ce qui est moins que ses deux concurrents directs qui affichent des autonomies respectives de 300 km pour le Kona en 39 kWh et 310 km pour le e-2008. Le 0 à 100 km/h est abattu en 8,2s tandis que la vitesse maximale est limitée à 140 km/h. La recharge prendra 10 heures sur une prise traditionnelle. 40 minutes suffiront à la recharge de 80 % sur un surperchargeur. MG proposera gratuitement aux 500 premiers clients l'installation de la borne à domicile ou un an de recharge.

Pour séduire la clientèle, MG comptera notamment sur une dotation particulièrement complète. Ainsi, deux finitions sont au programme : Comfort et Luxury. La première sera pourvue des jantes alliage 16 pouces, du régulateur de vitesse adaptatif, de la navigation avec l'écran tactile 8 pouces, de l’aide au maintien dans la voie, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de l’allumage automatique des feux, du radar de recul et de la compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto. La version haut de gamme dénommée « Luxury » donne accès pour sa part aux jantes 17 pouces, aux sièges chauffants, au toit panoramique, à la surveillance des angles morts, à la caméra de recul et à l’alerte de franchissement de ligne.

Mais l’atout majeur de ce SUV sera son prix. Ils oscillent entre 29 990 et 31 990 €. Une fois, les 6 000 € de bonus déduit, le prix d’entrée de gamme de 23 990 € est très bien placé, d'autant plus que les clients bénéficieront d’un véhicule ayant reçu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro NCAP et d’une garantie cinq ans ou 150 000 km.

La commercialisation de cette MG a d’ores et déjà commencé en particulier sur internet. La seule concession française se situe au 30 avenue de la République à Paris. Elle ouvrira ses portes prochainement.