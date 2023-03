Des youngtimers, il y en a tant. Mais des autos d'il y a quelques décennies qui ont été achetées neuves par leurs propriétaires d'aujourd'hui, on en trouve très rarement. C'est pourtant le cas de cette Renault 20 que Michel s'est offert en 1983. "Attention, c'est officiellement la voiture de ma femme. À l’époque, elle travaillait chez Renault, et nous l'avons acheté neuve, avec la remise offerte aux collaborateurs de la maison".

dailymotion Michel est fidèle depuis 40 ans à sa Renault 20 TX achetée neuve en 1983

Une Renault 20 particulière, puisqu'il s'agit d'un modèle TX, équipé du 2,2 l essence qui développe 115ch. "Et c'est l'un des derniers modèles produits". Michel se souvient même de la date d'immatriculation de sa voiture : le 27 décembre 1983. Depuis, il l'a toujours gardé et bichonnée. Quarante ans après sa naissance, elle est d'une propreté à faire pâlir des occasions très récentes. Même le plastique de protection de l'accoudoir du conducteur est toujours en place, et en soulevant son capot, on découvre un moteur plus brillant que l'argenterie du buffet familial. Un moteur qui n'a pas connu le moindre déboire en 40 ans. "Je n'ai changé que les bougies et la courroie de distribution. Quant à la vidange, c'est tous les 3 500 km". Le secret de la longévité.

Normalur : l'ancêtre du régulateur

Mais Michel a un autre secret. Depuis 1983, sa voiture n'a parcouru que 102 000 km, soit 2 500 km par an seulement. Car la R20 a toujours eu un statut particulier au sein de la famille : c'est l'auto des vacances, celle qui l'emmenait, avec sa femme et ses deux garçons vers le soleil l'été en toute sérénité "et pour un peu moi de 8 l / 100 km" grâce à une particularité de ce modèle : le Normalur.

Ce drôle de nom, et ces drôles de boutons qui garnissent le volant de l'auto, est le premier régulateur de vitesse français. Ce brevet signé Renault a été installé en 1980 sur son vaisseau amiral de l'époque, la R30 V6, puis sur le haut de gamme de la R20 : la TX de Michel. Mais puisqu'il ne roule pas au quotidien avec sa voiture quadragénaire, en quoi circule notre voisin du jour ? "En Supercinq GTX, toujours une Renault". Et toujours pas une auto de notre époque, même si c'est une gamine par rapport à la R20, puisque ce modèle particulier n'a été produit que jusqu'en 1990.

Michel le certifie : sa R20 et ses 115ch n'a pas une consommation démesurée, à condition de ne pas trop enfoncer la pédale d'accélération "et de ne pas mettre le second carburateur en marche". Mais si elle est relativement économique en termes de carburant, elle l'est également en termes d'assurance. "J'ai trois autos assurées en collection qui me coûtent 300 euros par an". 100 euros d'assurance, un minimum d'entretien et de précaution : Michel détient peut-être le secret de l'automobile durable à prix raisonnable.