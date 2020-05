Mini : voici le Countryman restylé

C'est la journée des restylages ! Après les Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet et la BMW Série 5, voici la Mini Countryman ! Un lifting qui se remarque plutôt, car le SUV de la firme britannique adopte des boucliers inédits.

À l'avant, on remarque un nouveau décor couleur alu autour de la bouche principale, dont la forme évoque la calandre (les différentes grilles de celle-ci sont revues), et des fentes verticales sur les côtés. À l'arrière, les catadioptres sont plus imposants et gagnent aussi un contour alu. On note surtout le nouvel habillage des feux qui fait un clin d'œil à l'Union Jack. Le nuancier intègre deux nouvelles teintes métallisées, White Silver et Sage Green. Un Pack Piano Black Etendu permet de remplacer les chromes par du noir.

Surprise à l'intérieur, la planche de bord est en bonne partie redessinée. Le bandeau décoratif passe désormais en dessous du compteur central, venant englober les commandes de la climatisation. Les aérateurs abandonnent la cassure qu'ils avaient pour une forme aplatie. Le conducteur a désormais face à lui un petit écran.

Sous le capot, les moteurs ont été revus pour répondre la norme Euro 6d de 2021. Le changement le plus visible concerne la variante Cooper S, dont la puissance baisse de 192 à 178 ch. Le modèle d'accès One 102 ch disparaît, la base est donc la Cooper de 136 ch. En diesel, le choix reste possible entre One D 116 ch, Cooper D 150 ch et Cooper SD 190 ch. La variante hybride rechargeable est toujours au menu, mais avec 220 ch cumulés au lieu de 224 ch.

La transmission intégrale est en option sur toute la gamme, sauf la One D. Les Cooper et Cooper D avec 4x4 ont désormais d'office la boîte automatique 8 rapports. Les prix de la nouvelle gamme sont déjà connus.

Les prix

Essence

- Cooper 136 ch à partir de 29 400 €, Cooper ALL4 136 ch à partir de 33 600 €.

- Cooper S 178 ch à partir de 34 100 €, Cooper S ALL4 178 ch à partir de 38 300 €.

Hybride rechargeable

- Cooper SE ALL4 220 ch à partir de 40 600 €.

Diesel

- One D 116 ch à partir de 30 400 €.

- Cooper D 150 ch à partir de 32 400 €, Cooper D ALL4 150 ch à partir de 36 600 €.

- Cooper SD 190 ch à partir de 38 300 €, Cooper SD ALL4 190 ch à partir de 40 300 €.