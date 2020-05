BMW dévoile la Série 5 restylée

Marquage au pare-chocs. Quelques semaines après la présentation de la Mercedes Classe E restylée, BMW lève le voile sur la mise à jour de la Série 5 (G30 en berline G31 en break). Et cela n'est plus si rare chez la firme bavaroise, le lifting se voit, du moins à l'avant.

Il y a une nouvelle calandre, avec des haricots plus anguleux. Bonne nouvelle, ceux-ci gardent une taille raisonnable mais arborent désormais une cassure en partie haute. Les optiques viennent toujours se coller aux naseaux. Mais elles sont un peu plus fines et ont ainsi un aspect plus étiré. Les différents boucliers ont de nouvelles prises d'air, avec par exemple des fentes verticales à contour chromé sur les variantes classiques.

À l'arrière, c'est en revanche plus léger, avec un nouvel habillage des feux et une signature lumineuse revue. Sur la version classique, les canules d'échappement deviennent anguleuses et un insert noir est ajouté au bouclier. Le lifting apporte son lot de nouvelles jantes, dont des 20 pouces "Individual AIr Performance" conçues pour moins résister à l'air.

À l’intérieur, la Série 5 adopte l'instrumentation numérique vue sur une bonne partie du reste de la gamme, mettant ainsi fin aux traditionnels compteurs ronds. Au centre, sur les versions hautes, l'écran se fait plus grand, avec 12,3 pouces.

Sous le capot, il y a davantage d'hybridation. L'offre rechargeable est complétée avec une nouvelle variante 545e xDrive, qui associe un six cylindres essence et un bloc électrique, pour une puissance totale de 394 ch. On retrouve une plus abordable 530e, avec ou sans transmission intégrale. Mais la puissance cumulée est revue à la hausse, passant de 252 à 292 ch.

Pour le reste, tous les moteurs quatre et six cylindres adoptent une hybridation légère, avec démarreur-générateur 48V et petite batterie qui stocke l'énergie du freinage. Cette énergie est utilisée pour alimenter le système électrique mais aussi alléger la charge du moteur thermique et brièvement augmenter sa puissance. Hors M5, la gamme est chapeautée par la M550i xDrive de 530 ch.

Les aides à la conduite sont peaufinées. Le système d'avertissement de sortie de voie comprend désormais le retour sur la voie à l'aide de la direction. La Série 5 gagne aussi la pratique fonction de marche arrière automatique : si vous êtes coincé, la voiture recule toute seule. De son côté, le Drive Recorder enregistre jusqu'à 40 secondes de séquences vidéo depuis différents points autour du véhicule.

La commercialisation commencera en juillet. Les prix sont déjà connus.

Prix de la Berline