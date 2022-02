Mini se lance officiellement dans le rétrofit

L'idée d'installer sur une "vieille "Mini un moteur électrique ne date pas d'aujourd'hui puisqu’un modèle unique de Mini Classic 100 % électrique a été imaginé en 2018 et présenté au salon de l'automobile de New York. Suite aux réactions enthousiastes, une équipe dédiée de l'usine MINI d'Oxford s'est mise au travail et a élaboré un programme de conversion identique afin de pouvoir le proposer aux possesseurs de Mini Classic produites entre 1959 et 2000.

Dans ce cas, le moteur à essence d'origine des modèles est remplacé par un groupe motopropulseur électrique moderne qui développe une puissance pouvant atteindre 90 kW et qui permet à cette Mini électrifier d'abattre le 0 à 100 km/h en neuf secondes environ. L'énergie est fournie par une batterie haute tension, qui peut être chargée avec une puissance allant jusqu'à 6,6 kW et qui offre une autonomie d'environ 160 kilomètres.

En outre, chaque Mini électrifiée issue du programme Mini Recharged reçoit le combiné d'instrumentation central caractéristique, connu depuis les premiers jours de la Mini originale. En plus de la vitesse, ce dernier affiche désormais la température moteur, le rapport sélectionné et l'autonomie restante. Extérieurement, quasiment pas de différence si ce n'est l'apparition d'une prise sur l'aile arrière gauche et l'apposition du logo réservé au modèle électrique sur les capots avant et arrière.

Il faut toutefois préciser que seules les modifications réversibles sont apportées au véhicule lors de la conversion. Le respect de l'héritage historique est un élément important du programme. Cela permet ainsi de remettre le modèle concerné dans son état d'origine à une date ultérieure. À cet effet, au cours de la conversion, le moteur d'origine de chaque véhicule est marqué et stocké de manière à pouvoir être réutilisé en cas de transformation inverse.

si vous êtes intéressé, sachant que cette manœuvre dénommée « upcycling », est réalisée exclusivement au Royaume-Uni. Chaque véhicule se voit attribuer ensuite un numéro individuel, ce qui le rend unique. Le prix de cette transformation n'est pas connu mais devrait dépasser les 10 000 €.