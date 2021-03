Mini va devenir une marque de voitures électriques

Mini est déjà une marque grandement électrique en Chine, où le constructeur produit sa Cooper SE. Mais pour l'heure, il est compliqué pour Mini de se passer des modèles thermiques, en particulier aux Etats-Unis et en Europe. Mais comme d'autres grands acteurs automobiles en cette période de transition pour l'automobile, BMW fait de grandes annonces. Aujourd'hui, le PDG du groupe, Oliver Zipse, a confirmé plusieurs choses : arrivée du nouveau BMW OS 8 sur l'iX, avancée du planning pour la sortie de l'i4, et surtout la révolution Mini.

Le constructeur anglais sera bien une marque 100 % électrique à partir de la "prochaine décennie", ce qui confirme les informations de nos confrères de Der Spiegel. La marque introduira son "dernier moteur à combustion" en 2025 et ne lancera à partir de ce moment là que des modèles électriques, de manière progressive, pour passer en cinq ans le catalogue au zéro émissions.

Et Mini commence à dévoiler son programme : le nouveau Countryman, qui sera produit en Allemagne, sera à la fois thermique et électrique. Une nouvelle plateforme de véhicules 100 % électriques verra le jour et Mini produira une partie de ses autos à batterie en Chine, grâce à sa co-entreprise avec Great Wall Motor.