Mitsubishi Colt : rendez-vous demain mardi 19 septembre pour les premières images en direct de l'essai

L'avantage d'avoir des partenaires, c'est de pouvoir profiter de leurs compétences et de bénéficier de synergies parfois très importantes. Et c'est bien ce qui est en train de se produire pour Mitsubishi, qui fait partie de l'Alliance avec Renault et Nissan depuis 2016.

Ainsi, pour étoffer une gamme française famélique, composée seulement de la petite Space Star, et de l'Eclipse Cross, depuis que l'Outlander est sorti du catalogue (il va y revenir en 2024), Mitsubishi a présenté l'année dernière presque jour pour jour le nouvel ASX, un clone du Renault Captur.

Bis repetita en 2023, avec la présentation de la nouvelle Colt, de 8e génération, qui n'est en réalité autre que la Renault Clio de 5e génération.

Les seules différences se situent sur la face avant, où la calandre noire laquée à ailettes chromée est spécifique, et la signature lumineuse légèrement revue par rapport à la version arborant un losange.

À l'arrière, il n'y a que le logo et les inscriptions "Mitsubishi" et "Colt" pour distinguer la "japonaise". Et dans l'habitacle, seul le logo sur le volant est changé.

Aucune différence technique

Techniquement, aucune différence avec la Clio niveau châssis ou réglages, et on retrouve bien entendu des motorisations communes. Si la Colt se passe du diesel et du GPL, elle reprend par contre tels quels les 1.0 SCe 65 et TCe 90, ainsi que la motorisation hybride non rechargeable 1.6 e-Tech de 145 ch, qui annonce 94 g de CO2 seulement.

Dernière différence, elle est garantie 5 ans ou 100 000 km, quand la version "originale" est garantie 2 ans kilométrage illimité.

Nous partons demain direction l'Allemagne et la région de Berlin pour un essai de cette "nouveauté", et vous découvrirez donc dans la journée les premières images de notre test.