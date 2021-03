Mitsubishi Eclipse Cross (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images de l'essai en direct

Impossible aujourd'hui pour un constructeur de vendre un modèle aux tarifs démarrant sous les 28 000 € quand le malus peut aller tutoyer les 7 500 €. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Mitsubishi avec son Eclipse Cross. La marque japonaise a donc choisi, au moment du restylage du modèle, de lui offrir non seulement un profond lifting esthétique mais aussi mécanique, en ne le proposant plus qu'en hybride rechargeable. Au revoir le malus, bonjour le bonus et les primes à la conversion. Et Mitsubishi est loin d'être un novice dans le modèle puisqu'il a été le premier au monde à proposer un SUV hybride rechargeable en 2014 avec l'Outlander.

C'est donc un modèle quasiment entièrement remodelé dont nous allons prendre le volant pour la première fois demain. Et comme d'habitude, nous vous emmenons avec nous pour découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici ensuite.