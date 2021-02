Mitsubishi Outlander : un succès en Europe… qui ne sera plus vendu en Europe

24 heures après la voiture qui devait exister et qui finalement n'existera pas (la Jaguar XJ), voici la voiture qui existe… mais que vous ne trouverez pas dans les concessions françaises. Il s'agit de la quatrième génération du Mitsubishi Outlander, qui a été dévoilée cette nuit.

Voilà qui risque de frustrer ceux qui roulent avec l'actuel et se seraient bien laissés tenter par le nouveau, d'autant que celui-ci a un style plus attirant et profite d'une présentation nettement plus soignée (un euphémisme). C'est d'ailleurs la Mitsubishi qui nous semble la plus aboutie et la plus convaincante depuis des années !

La situation est d'autant plus surprenante que le modèle a été un best-seller européen. Certes, dans la catégorie des SUV compacts, il est loin, très loin, des références du genre, les 3008, Qashqai et autre Tiguan. Mais l'Outlander a un titre important : depuis 2013, c'est le modèle hybride rechargeable le plus vendu sur le Vieux Continent.

Au total, depuis l'apparition de la variante PHEV, un peu plus de 180 000 exemplaires ont été écoulés en Europe. A l'échelle de Mitsubishi, c'est une sacrée performance… surtout pour un véhicule qui sur la plupart de ses prestations n'était pas au niveau des références. Mais la motorisation a fait la différence, car Mitsubishi a devancé de plusieurs années les concurrents. Volkswagen vient tout juste de lancer le Tiguan eHybrid ! De quoi apporter notoriété et légitimité au produit, et donner une belle réserve de clientèle.

Pourtant, l'histoire s'arrête chez nous. Il y a quelques mois, Mitsubishi a décidé de ne pas lancer ses tout nouveaux modèles en Europe, une région qu'il va progressivement quitter. L'été dernier, le japonais indiquait qu'il allait réduire ses coûts de production et concentrer ses efforts sur les segments et les marchés les plus porteurs. Zone très concurrentielle, où les normes sont les plus sévères (la prochaine norme Euro 7 attendue pour 2025 aurait posé problème), l'Europe n'en fait donc pas partie.

La marque va toutefois bien proposer chez nous un nouveau modèle rechargeable, l'Eclipse Cross, attendu dans les concessions françaises d'ici quelques jours. Mitsubishi explique que c'est une évolution d'un modèle existant et non un tout nouveau véhicule.