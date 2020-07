Mitsubishi : réduction des coûts, et de la voilure en Europe

Mitsubishi se laisse trois ans pour relancer la machine. La marque japonaise dévoile en effet son plan "Small but Beautiful, qui s'achèvera en 2022. L'objectif est de réduire les coûts fixes de 20 % et de mettre l'accent sur l'Asie, le principal marché de Mitsubishi. Le constructeur souligne bien, dans son communiqué, sa volonté de se concentrer sur l'Asie, et de réduire, pour le moment, les investissements pour l'Europe et l'Amérique.

Même si des nouveautés sont prévues, notamment outre-Atlantique (Outlander, Eclipse Cross), elles rentrent probablement dans des cycles de lancement déjà bien entamés. Mais par la suite, il ne devrait rien y avoir à se mettre sous la dent chez Mitsubishi, que ce soit en Amérique comme en Europe. Sur le Vieux Continent, Mitsubishi réalise un peu plus de 10 % de ses ventes globales, la Space Star et l'Outlander PHEV étant les meilleures ventes.

Au Japon, Mitsubishi a d'ores et déjà prévu la fermeture d'une usine, qui assemblait notamment le Pajero. L'an dernier, Mitsubishi a enregistré un peu plus de 200 millions d'euros de pertes, mais l'exercice fiscal en cours devrait amener près de 3 milliards d'euros de pertes.