L’AMG GT forme le haut de gamme sportif de Mercedes-Benz depuis 2014. Concurrente des versions de milieu et de haut de gamme de la Porsche 911 mais aussi de l’Audi R8, l’Allemande se prépare à passer à une toute nouvelle génération de modèle. Le constructeur à l’étoile ne l’a pas encore dévoilée de manière officielle, mais il l’avait amenée au Festival of Speed de Goodwood 2023 dans une version très légèrement camouflée, histoire de la montrer au public à côté de la supercar AMG One.

Moment gênant pour la nouvelle Mercedes-AMG GT à Goodwood

C’est dans le cadre de cette avant-première que le pilote d’essai de la voiture a décidé de se laisser aller à quelques « donuts » pour faire plaisir aux spectateurs et laisser entendre son V8 bi-turbo. Jusqu’au moment où, à la faveur d’une mauvaise coordination entre la direction et l’accélérateur (l’ESP s’est-il remis en marche de façon inopinée ?), l’auto s’est retrouvée sur le talus de terre autour du bitume. Le pilote est parvenu ensuite à sortir l’auto sans encombre, qui ne garde qu’un peu de verdure sous le bouclier avant en souvenir de cette excursion scabreuse.

Moteurs thermiques et hybrides

La présentation officielle de cette nouvelle Mercedes-AMG GT aura lieu d’ici quelques jours seulement. Techniquement très proche de la dernière SL, elle laissera le choix entre des motorisations thermiques classiques et des déclinaisons hybrides rechargeables. Elle devrait exister à la fois en six cylindres en ligne et en V8.