Mondial de l'Auto 2022 - DS 9 Opéra Première, le luxe français jusqu'à 86 650€

En finition Performance Line+, la grande berline de DS se négocie actuellement à partir de 64 100€ avec le groupe motopropulseur hybride rechargeable de 250 chevaux. L'addition peut grimper jusqu'à 76 850€ pour la version de 360 chevaux combinée à la finition Rivoli+, ce qui la positionne déjà au-dessus de concurrentes allemandes comme la BMW 545e xDrive (74 500€), forte d'une motorisation de 394 chevaux mais d'un équipement moins généreux à ce prix.

Et cette DS 9 monte encore en gamme avec l'arrivée d'une finition Opéra Première à la vocation luxueuse. Basée sur le niveau de finition Rivoli+, elle coche tous les équipements optionnels de la gamme et bénéficie d'un intérieur spécifique, confectionné par les artisans de l'équipe Couleurs et matières de DS Automobile et ses selliers basés en région parisienne. Au menu il y a du cuir Nappa Gris Perle appliqué sur l'intégralité de la planche de bord ainsi que les contre-portes, avec des surpiqûres « Point Perle ». Les sièges reçoivent eux aussi ce cuir Nappa Gris Perle. Côté peinture extérieure, les clients devront choisir entre le Noir Perla Nera, le Gris Platinum, le Cristal Pearl ou un inédit coloris Whisper. Cette version dispose par ailleurs de badges Opéra Prermière sur les portières avant.

250 ou 360 chevaux, 76 800 ou 86 650€

La DS 9 Opéra Première laisse le choix entre deux niveaux de puissance du groupe motopropulseur hybride rechargeable : celui de 250 chevaux à 76 800€, ou celui de 360 chevaux à 86 650€. Même en cochant beaucoup d'options de la BMW 540e hybride rechargeable de 394 chevaux, vous aurez du mal à dépasser cette somme : la grande berline française assume donc à 100% son positionnement premium.