Mondial de l'auto 2022: la billetterie est ouverte !

Le Mondial de l’auto 2022 ouvrira ses portes dans 106 jours, et c’est une excellente nouvelle pour tous les amateurs qui pourront y approcher nombre de grandes nouveautés du moment.

C’est en effet le plus important événement de ce genre de l’année en Europe, et on se souvient que le grand rendez-vous parisien avait attiré plus d’un million de visiteurs lors de sa précédente édition en 2018.

Placée sous le signe de l’électrification, cette cuvée 2022 met aussi l’accent sur les possibilités de conduire des véhicules, ce qui constitue un véritable atout dans un moment charnière de l’automobile, marqué par une électrification qui suscite tant d’interrogations.

Un grand centre d’essais sera ainsi installé à l’extérieur des halls 3, 4 et 6 de la Porte de Versailles, avec un bureau d’accueil permettant de réserver son créneau, accompagné(e) d’un expert produit.

Au programme, des voitures électriques, hybrides, hybrides rechargeables, hydrogène, et bien sûr thermiques. Ces essais, gratuits, dureront 20 ou 40 minutes en fonction de la formule choisie.

Il est possible de réserver son billet d’entrée depuis vendredi 1er juillet, avec une importante nouveauté pour cette 89ème édition du salon : le visiteur sera invité à choisir le jour et le créneau horaire de son arrivée, ce qui permettra d’éviter les files d’attente interminables et de fluidifier l’accès aux halls.

Parmi les nouveautés à découvrir au salon, citons les Peugeot 408, DS 7, DS 3, Renault Austral, Dacia Jogger et autres Ferrari Purosangue. Liste loin d’être exhaustive, bien sûr.