Un centre d'essais XXL pour le prochain Mondial de l'Auto de Paris

De la petite citadine aux SUV premium, 100 nouvelles voitures seront disponibles à l’essai pendant toute la semaine du Mondial de l’Auto. L’évènement, qui se tiendra dans les halls d’exposition 3, 4 et 6 de la Porte de Versailles du 17 au 23 octobre, permettra aux visiteurs d’essayer gratuitement les dernières nouveautés de chaque véhicule électrique, hybride, hybride rechargeable, hydrogène, mais également thermique. Sur place, un bureau d’accueil sera mis à disposition des visiteurs afin de réserver leur créneau d’essais, durant lequel un expert produit les accompagnera. Au total, plus de 100 000 kilomètres d’essais seront ainsi parcourus par les visiteurs durant toute la semaine, de 9h30 à 21h30, et de 9h30 à 17h le dimanche.

Afin d’appréhender la conduite des véhicules en conditions réelles, les essais se dérouleront sur la route, sur deux parcours urbains à proximité de Paris : un parcours Découverte de 20 minutes, et un parcours Premium de 40 minutes.

« Après deux années de crise sanitaire, cet événement consacrera le bonheur tant attendu de pouvoir se retrouver pour cette grande fête de l’automobile. Face à un secteur automobile tourné vers le futur et au cœur de tant de révolutions, les gens ont besoin de toucher, d’essayer, de ressentir… Il fallait faire les choses en grand », a annoncé Serge Gachot, le directeur du Mondial de l’Auto.