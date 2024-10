Mondial de l'Auto - Ce que vous avez aimé : le podium

Est-ce une surprise ? Sur Caradisiac, vous avez plébiscité l'Alpine A 290, cette nouvelle R5 électrique de 180 à 220 chevaux dont Alan Froli écrivait : "Ses performances élevées, l’A290 les obtient grâce aux moteurs de la Mégane, décliné en deux versions. La première offre 180 ch pour un 0 à 100 km/h en 7s4, la deuxième 220 ch, avec un gain de 1s sur ledit exercice d’accélération. Dans les deux cas, la batterie de 52 kWh promet une autonomie moyenne oscillant entre 364 et 380 km, avec une capacité de charge en courant continu de 100 kW, pour des ravitaillements de 15 à 80 % de charge en 30 minutes".

A la suite, en deuxième position, et c'est une très grande surprise : vous avez été très nombreux à consulter la présentation de l'Audi Q5 à propos duquel Julien Bertaux écrivait : "Aux côtés du Q6 Sportback e-tron, qui constitue la nouveauté du stand Audi à ce Mondial de l'auto, le Q5 est un modèle d'une grande importance pour la marque. Sa tâche est lourde : succéder à un modèle qui s’est écoulé à près de 3 millions d’exemplaires depuis 2008. Le Q5 revient donc dans une nouvelle génération profondément revue".

Enfin, à la troisième place, la nouvelle Citroën C3, dont le constructeur attend beaucoup. Il faut dire qu'avec un prix d'attaque à moins de 15 000 €, il devrait séduire le plus grand nombre. Alexandre Bataille écrivait à ce sujet : "Citroën a compilé tous les codes actuels d'une voiture qui fonctionne. À savoir, une silhouette de SUV, un prix accessible et l'incontournable électrification. Citroën conserve le gabarit contenu de 4 mètres mais donne à la C3 une allure de SUV avec une garde au sol surélevée, du volume et des protections en plastique. La Française est exposée dans une livrée rouge sur le stand du constructeur du Mondial de l'auto".