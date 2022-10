Mondial de Paris 2022 - Alpine Alpenglow, bientôt l'Hypercar

Une vraie supercar dans la gamme d'Alpine ? A la vue de cette image diffusée par les communicants de la division sportive de Renault ce matin, on pourrait croire qu'elle prépare l'arrivée d'un modèle d'exception. Même si elle travaille bien sur une voiture de sport entièrement électrique pour remplacer l'A110 actuelle d'ici 2025, il n'y a rien d'aussi radical dans les tiroirs du constructeur.

Enfin, pas pour la route en tout cas. Car l'Alpenglow visible dans le teaser ci-dessus annonce très probablement le design de la future Hypercar d'Alpine, ce sport-prototype qui visera la victoire au classement général des 24 Heures du Mans (et du championnat WEC) dès l'année 2024. Rappelons qu'Alpine s'engagera avec un prototype de la catégorie LMDh, en partenariat avec Oreca qui fournira la monocoque carbone. Une réglementation qui permet aux marques d'aller assez loin dans la personnalisation du design, histoire de faire le lien avec les voitures de route qu'elles commercialisent. On peut donc penser que la voiture de course présentée d'ici la fin de l'année prochaine par Alpine ressemblera d'assez près à ce concept-car.

Rendez-vous le 13 octobre

L'Alpenglow sera officiellement dévoilée le 13 octobre prochain à 9h du matin sur internet, puis elle s'exposera sur le stand Alpine au Mondial de l'automobile 2022 dès le 17 octobre. Disposera-t-elle d'une motorisation 100% électrique ou d'un groupe motopropulseur hybride comme la future voiture de course d'Alpine ? Réponse ce jeudi.