Mondial de Paris 2022 - La nouvelle Renault 4 est un crossover !

Pour Renault, l'heure est au retour des icônes populaires. L'année prochaine, la marque au losange lancera la version de série de sa nouvelle R5 électrique, qui doit remplacer l'actuelle Zoé et porter la marque sur le segment des citadines. Mais le constructeur prépare aussi le retour de la 4L, également dans une version électrique. A l'occasion du mondial de l'automobile de Paris, Renault nous montrera un premier aperçu de cette future 4L électrique sous la forme d'un concept-car.

Et il s'agira bien d'un crossover comme l'illustrent ces deux images officielles montrant la bête tapie dans l'ombre. Le concept-car s'annonce même assez fantaisiste avec une garde au sol élevée et une carrosserie équipée pour le voyage et l'aventure, avec une préparation digne de vrais tout-terrains. Il y a aussi une rampe de toit et ce qui ressemble à une petite galerie. La photo ci-dessous, le montrant de profil, fait davantage penser à un Dacia Duster qu'à une Renault 4.

Le modèle de série en 2025

Rappelons que le modèle de série de cette future Renault 4 électrique doit arriver d'ici l'année 2025. Rendez-vous au Mondial de l'auto dès le 17 octobre prochain pour en savoir plus sur son positionnement. Il doit s'agir d'un modèle à la fois abordable économiquement et très pratique.