Mondial de Paris 2022 - Le Mercedes GLC veut rester roi des SUV premium

Il s'est vendu pas moins de 356 867 exemplaires du Mercedes GLC dans le monde en 2021. De quoi placer le modèle familial de la marque à l'étoile en tête des SUV premium les plus vendus dans le monde, tout simplement. Voilà pourquoi le nouveau GLC de seconde génération a une lourde responsabilité sur les épaules dans un segment très concurrentiel, totalement chambardé depuis le début de l'année par un Tesla Model Y qui commence à dépasser tout le monde sur le Vieux Continent.

Esthétiquement, ce nouveau GLC ne s'autorise aucune folie et remet simplement au goût du jour le style de l'ancienne mouture. Basé sur l'évolution de la plateforme MRA équipant toutes les berlines Mercedes hors modèles électriques (de la Classe C jusqu'à la Classe S), il mesure 4,72 mètres (soi 6 cm de plus que l'ancien) et diminue de 4 cm en hauteur. Il reprend la planche de bord de la récente Classe C de génération W206, avec un gros écran tactile sur la console centrale et un agencement rappelant l'intérieur de la grande Classe S. La capacité du coffre grimpe à 600 litres et sa technologie embarquée n'a rien à envier à celle des modèles les plus luxueux de la gamme.

Que de l'hybride

Signe de l'évolution du marché, le nouveau GLC n'embarque plus que des motorisations électrifiées. Du micro-hybride sur l'entrée de gamme, avec un circuit électrique en 48 volts et un alterno-démarreur de 23 chevaux fonctionnant à bas régime. Comptez 204 et 258 chevaux pour les deux moteurs essence équipés de cette technologie (GLC 200 et GLC 300) ou 197 chevaux pour le diesel micro-hybride GLC 220d. Le haut de gamme sera lui couvert par un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable, possédant des batteries de 31,2 kWh autorisant une autonomie maximale électrique de plus de 100 kilomètres. Comptez 313 et 381 chevaux pour les deux versions essence concernées (GLC 300 e et GLC 400 e) ou 335 chevaux pour le diesel GLC 300 de. Car oui, ce nouveau GLC ne renonce pas totalement au diesel. Le premier prix du nouveau rival des Audi Q5 et autres BMW X3 devrait se situer aux alentours des 56 000€.