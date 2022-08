Mondial de Paris 2022 - Renault Scenic Vision, les monospaces sont-ils morts ?

Le Renault Scénic de première génération figure parmi les plus grands succès commerciaux de l'histoire récente de la marque au losange. Lancé en 1996, ce pionner d'un nouveau genre étirait au maximum vers le haut la carrosserie de la Mégane pour offrir une habitabilité imbattable sur un modèle aux dimensions compactes. Il a lancé à lui tout seul la mode des monospaces compacts (Renault Xsara Picasso, Opel Zafira, Fiat Multipla...) et s'est écoulé à 2,8 millions d'exemplaires sur l'ensemble de sa carrière ! 26 ans plus tard, le Renault Scénic n'intéresse plus personne. Toujours disponible à la commande en version Grand Scenic actuellement, il a été totalement brisé par l'essor des SUV et le désintérêt total de la clientèle pour ces modèles désormais jugés ringards. Lancé en 2016, le Scenic actuel avait pourtant tout fait pour ressembler lui-même à un SUV...

Alors, les monospaces compacts sont-ils morts ? Ceux tels que nous les connaissions, oui. Mais Renault ne lâche pas pour autant son Scénic. La marque au losange vient en effet de dévoiler le Scénic Vision, un concept-car dont le dessin annoncerait à la fois les futures tendances stylistiques de la marque et les contours du futur Scénic de série. Avec sa hauteur limitée à 1,5 mètre et ses proportions assez musclée, il n'a vraiment pas grand chose d'un monospace classique. Comment un tel engin pourra-t-il cohabiter avec la récente Mégane E-Tech et la future remplaçante de la Mégane ? Une chose est sûre : sa version de série arrivera en 2024.

L'hydrogène, pas pour tout de suite

La plus grosse surprise du concept Scenic Vision se cache en fait sous le plancher. Il y a bien évidemment un moteur électrique (de 220 chevaux) pour propulser l'engin et des batteries (de 40 kWh). Mais aussi une pile à combustible de 15 kW (soit une vingtaine de chevaux), une technologie totalement inédite chez Renault. Alors, la marque au losange prévoit-elle de passer à l'hydrogène comme Toyota et BMW ? Pas vraiment, si l'on en croit de récentes déclarations du patron Luca de Meo indiquait qu'il ne « croit pas à l'hydrogène à court terme ». Mais Renault gardera tout de même un œil dessus (notamment via sa filiale Hyvia préparant des utilitaires à hydrogène).