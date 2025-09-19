Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Le Tour d’élégance remplit 4 objectifs à lui seul 4 objectifs :

-La mise en avant des partenaires HAGERTY GOODING MERCEDES et ROLEX « sans qui rien ne serait possible»

- Permettre aux propriétaires de se retrouver pour cette « rentrée des classes »

- Prouver que les autos sont mobiles et bien capables de parcourir 80 à 100 kms

- Enfin il y a aussi un rôle social qu’il convient de saluer. Tous les amateurs d’automobiles ne sont pas obligatoirement fortunés et pour certains les 600 $ du Concours sont inaccessibles. Qu’à cela ne tienne ! Pour qui sait se lever aux aurores c’est gratuit… En prime on entend les moteurs vrombir.

Le public est différent de celui du Concours, moins « habillé » mais plus connaisseur, plus d’ appareils photos. Moins âgé, moins féminin aussi.

Les participants échangent entre connaisseurs le monde des Concours d’élégance d’élite est un petit monde où la plupart des collectionneurs se connaissent et se retrouvent sur les événements majeurs (Amelia Island, Villa d’ Este, Pebble Beach, Salon Privé, Las Vegas).

A 9h30 la caravane s’ébroue, encadrée par les motards de la California Highway Patrol et avec une paire de magnifiques AMG 680 la caravane s’élance en direction de Big Sur. Aucune notion de vitesse c’est une ballade, une simple ballade pour prouver que les autos sont capables de parcourir une petite centaine de kilomètres et pas simplement d’aller de Portola Road au 18ème trou.

Il y a des centaines de photographes tout le long du parcours avec une mention particulière pour le pont de Big Sur offrant l’Océan en perspective.

Les automobiles pourront ensuite arborer le dimanche la fameuse rosette verte témoignant de leur aptitude à avoir parcouru les 80kms.

Une suggestion : dès lors que l’automobile de collection devient de plus en plus vertueuse et respectueuse de l’environnement (Goodwood, Mans Classic ainsi que Hero sont désormais en carburants sustainable) pourquoi ne pas ajouter une seconde rosette attestant que l’automobile a parcouru le Tour d’ Élégance en carburant sustainable ? Le leader ARAMCO sera (it) certainement partant… À suivre…

Patrick Hornstein