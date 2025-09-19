Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Dans Voitures d'exception / Autres actu voitures d'exception

Pigiste

0  

Le Concours d’élégance de Pebble Beach est le bouquet final de la Monterey Car Week. Maintenant qui dit bouquet final dit montée en puissance préalable. Ce « Tour » a un parfum de répétition générale puisque ce sont un peu plus de la moitié des automobiles du Concours qui sont au cœur du Tour d’ élégance quelques jours plus tôt (130 pour 229).

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Le Tour d’élégance remplit 4 objectifs à lui seul 4 objectifs :

-La mise en avant des partenaires HAGERTY GOODING MERCEDES et ROLEX « sans qui rien ne serait possible»

- Permettre aux propriétaires de se retrouver pour cette « rentrée des classes »

- Prouver que les autos sont mobiles et bien capables de parcourir 80 à 100 kms

- Enfin il y a aussi un rôle social qu’il convient de saluer. Tous les amateurs d’automobiles ne sont pas obligatoirement fortunés et pour certains les 600 $ du Concours sont inaccessibles. Qu’à cela ne tienne ! Pour qui sait se lever aux aurores c’est gratuit… En prime on entend les moteurs vrombir.

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Le public est différent de celui du Concours, moins « habillé » mais plus connaisseur, plus d’ appareils photos. Moins âgé, moins féminin aussi.

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Les participants échangent entre connaisseurs le monde des Concours d’élégance d’élite est un petit monde où la plupart des collectionneurs se connaissent et se retrouvent sur les événements majeurs (Amelia Island, Villa d’ Este, Pebble Beach, Salon Privé, Las Vegas).

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

A 9h30 la caravane s’ébroue, encadrée par les motards de la California Highway Patrol et avec une paire de magnifiques AMG 680 la caravane s’élance en direction de Big Sur. Aucune notion de vitesse c’est une ballade, une simple ballade pour prouver que les autos sont capables de parcourir une petite centaine de kilomètres et pas simplement d’aller de Portola Road au 18ème trou.

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Il y a des centaines de photographes tout le long du parcours avec une mention particulière pour le pont de Big Sur offrant l’Océan en perspective.

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Les automobiles pourront ensuite arborer le dimanche la fameuse rosette verte témoignant de leur aptitude à avoir parcouru les 80kms.

Monterey Car Week : le Tour d'Élégance

Une suggestion : dès lors que l’automobile de collection devient de plus en plus vertueuse et respectueuse de l’environnement (Goodwood, Mans Classic ainsi que Hero sont désormais en carburants sustainable) pourquoi ne pas ajouter une seconde rosette attestant que l’automobile a parcouru le Tour d’ Élégance en carburant sustainable ? Le leader ARAMCO sera (it) certainement partant… À suivre…

Patrick Hornstein

Photos (43)

Voir tout
0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/